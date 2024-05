Näin metroliikenne kulkee kesällä

Rautatientorin metroasema on kiinni 3.6.–1.9., sillä aseman paloturvallisuutta parannetaan. Metro ei voi liikennöidä aseman läpi, joten metron pääteasemat keskustassa ovat Kamppi Espoon suunnasta ja Helsingin yliopisto Itä-Helsingin suunnasta.

Kampin ja Helsingin yliopiston välisen osuuden voi kulkea kävellen tai raitiovaunulla. Raitiovaunu 9 ja metroa korvaava linja 9B kulkevat Hakaniemen, Kaisaniemenkadun, Rautatieaseman ja Simonkadun raitiovaunupysäkkien kautta. Helsingin yliopiston asemalla raitiovaunut pysähtyvät Kaisaniemenkadun pysäkillä, ja Kampin metroasemaa lähinnä oleva pysäkki on Simonkatu.

Metro kulkee tiheimmillään Helsingin yliopiston ja Itäkeskuksen välillä viiden minuutin välein ja Kampin ja Kivenlahden välillä kuuden minuutin välein. Poikkeuksen aikana kaikki Espoon-suunnan metrojunat ajavat Kivenlahteen asti. Metro kulkee Espoosta vain Kamppiin asti.

Metroliikenne Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä

Mellunmäen metroasema on kiinni 3.6.–8.9. Länsimäentien ylittävän metrosillan korjauksen takia. Kontulan asema on suljettuna 24.6.–4.8. aseman peruskorjauksen takia. Lisäksi Myllypuron metroasema on kiinni 8.7.–4.8. metroradan siltojen peruskorjausten takia.

Metroa korvaa bussilinja 99M. Se ajaa Kontulan ja Mellunmäen välillä 3.–23.6. ja 5.8.–8.9. Kun Kontulan metroasema on suljettu juhannuksen jälkeen, 99M ajaa Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä.

Myös normaalisti kulkevat bussilinjat, kuten Mellunmäen ja Kontulan asemien kautta kulkeva runkolinja 560, tarjoavat korvaavia yhteyksiä. Linjat 92, 94 ja 95 kulkevat tavanomaista tiheämmin.

Voit tutustua kaikkiin metron poikkeuksiin kesän aikana HSL:n verkkosivuilla osoitteessa https://hsl.fi/metro2024. Lisäksi voit tutustua reitteihin HSL-sovelluksen tai hsl.fi:n reittioppaassa, kun teet haun päivämäärälle 3.6. tai myöhemmin.