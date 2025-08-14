Verkkouutiset

Vaarallisen muuntohuumeen käyttö on lisääntynyt viime aikoina. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Asiantuntija IL:lle: Nämä merkit paljastavat ”peukun” käyttäjän

Aineen käyttö näkyy etenkin ulkoisessa olemuksessa.
Vaarallisen alfa-PVP-muuntohuumeen eli ”peukun” käyttäjän tunnistaa yleensä tietyistä piirteistä, A-klinikan asiantuntija Jenny Kaasinen-Wickman kertoo Iltalehdelle.

Hänen mukaansa aineen pitkäaikainen käyttö vaikuttaa etenkin henkilön ulkoiseen olemukseen. Taustalla on muun muassa se, että huumeidenkäytön takia esimerkiksi syöminen ja juominen on jäänyt taka-alalle.

– Kun ihminen on pidemmän aikaa käyttänyt peukkua ja vaikutukset näkyvät olemuksessa, todennäköisesti hän on laiha ja hänen ravitsemuksensa on heikossa kunnossa, Kaasinen-Wickman sanoo IL:lle.

Muita tyypillisiä ulkoisia merkkejä ovat oudot vaatevalinnat, hermostunut elehdintä ja poikkeava liikkuminen. Asiantuntijan mukaan käyttäjän kävely voi olla ”tikittävää”, ja hänen suuntansa voi vaihtua äkillisesti.

Lisäksi sekavuus voi olla merkki ”peukun” käytöstä. Henkilö voi esimerkiksi nähdä harhoja tai puhua näkymättömille.

Alfa-PVP:n eli ”peukun” käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Poliisin mukaan aineen käyttö näkyy pääkaupungin katukuvassa nykyään jo päivittäin.

