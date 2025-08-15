IL: Peukun käyttäjien ”zombiviidakko” pelottaa Helsingissä – poliisi huolissaan

Helsingissä paheneva alfa-PVP:n eli ”peukun” katukäyttö herättää huolta niin poliisin kuin asukkaidenkin keskuudessa. Kalliossa ja Sörnäisissä huumeen vaikutuksen alaiset henkilöt ovat näkyvä osa katukuvaa – usein äänekkäinä, arvaamattomina ja näkyvästi huonovointisina.

Iltalehden haastattelema rikostarkastaja Kimmo Sainio toteaa tilanteen menevän huonompaan suuntaan.

– Ilmassa on huolestuttavia piirteitä ja huonompaan suuntaan mennään. Toki pyrimme vaikuttamaan siihen, että tilanne saataisiin kuriin, mutta tätä ongelmaa ei voi piilottaa.

Hän kuitenkin korostaa, ettei peli ole vielä menetetty, vaikka suunta on väärä. Poliisin mukaan tilanne vaatii laajempaa keskustelua.

Alueella liikkuvat ja asuvat ihmiset kuvailevat kiertävänsä käyttäjiä tai pelkäävänsä joutuvansa konfliktitilanteisiin. Virpi Suni ja Tiia Marttila pohtivat, että tilanne voi vaikuttaa jopa asuntojen arvoihin.

Katri Valan puistossa kävelevä Eva Rajamäki kertoo, että käyttäjät ovat muuttuneet entistä arvaamattomammiksi. Hän muutti alueelle kuusi vuotta sitten ja ero entiseen on selvä. Tuolloin ”tavalliset huumeidenkäyttäjät” eivät häirinneet muita ja olivat ystävällisiä.

– Mutta nyt ne huutavat, rähjäävät ja ovat arvaamattomia.

Käyttäjät tunnistaa helposti, kuvailevat alueen järjestyksenvalvojat ja asukkaat – moni puhuu zombimaisesta olemuksesta, jossa ihmiset laahustavat kadulla, puhuvat itsekseen tai käyttäytyvät arvaamattomasti.

Vaikka osa asukkaista kertoo IL:lle sopeutuneensa tilanteeseen, yleinen tunnelma on epävarmuuden ja pelon sävyttämä.

– Tämä on muuttunut zombiviidakoksi, kuvailee Vaasanaukiolla eli Piritorilla tavattu Merja Kuvaja.

Monien asukkaiden mukaan kyse ei enää ole marginaalisesta ilmiöstä, vaan vakavasta kaupunkilaisten turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavasta kriisistä.