IL: Uhka sähköverkkoon on jatkunut pitkään

Suomen ja muiden Pohjoismaiden sähköverkkoon kohdistuva vakava ulkopuolinen uhka on jatkunut jo pitkään, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid Iltalehdelle. Energiasektorin toimijoita on kehotettu tavallista suurempaan valppauteen.

– Energiasektoriin on kohdistunut uhka jo pitkän aikaa. Tässä ei ole mitään uutta, Svenska kraftnätin pääjohtaja Thomas Pålsson sanoi tiedotteessa.

Ruotsin TV4 kertoi viime viikolla, että vieraaseen valtioon kytkeytyvä uhkaaja oli tiettävästi asettanut määräajan ennen iskemistä. Siitä, miten hyökkäys toteutettaisiin, ei ole tietoa.

Ruotsin viranomaiset ovat vakuutelleet, että kyseessä ei ollut uusi ja täsmällinen uhkatilanne.

– En aio nimetä ketään toimijaa, mutta yleisesti ottaen kriittinen ruotsalainen infrastruktuuri on aina kiinnostava vastapuolen kannalta, Ruotsin puolustusvoimien radiolaitos FRA:n viestintäpäällikkö Ola Billger sanoi.

Kehotuksen taustalla oli tiettävästi Puolan sähköverkkoon joulukuussa kohdistunut voimakas kyberhyökkäys. Epäilyjen mukaan iskun takana oli hakkeriryhmä, joka kytkeytyy Venäjän sotilastiedustelu GRU:hun.