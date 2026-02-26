Verkkouutiset

Pohjoismaiden sähköverkkoon kohdistuu vakava uhka

Viranomaiset ovat valmiustilassa.
Sähkölinja Vantaalla. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI
Sähkölinja Vantaalla. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Pohjoismaiseen sähköverkkoon on kohdistunut vakava uhka, kertoo ruotsalainen TV4. Ruotsalaismedian tietojen mukaan uhka kohdistuu kaikkiin Pohjoismaihin.

Asia on viranomaisten tiedossa ja Ruotsin poliisi on kertonut seuraavansa tilannetta.

Julkisuudessa olleista tiedoista ei tarkemmin ilmene, millaisesta uhasta on kyse. Viranomaiset ovat luonnehtineet uhkaa joka tapauksessa vakavaksi. TV4:n mukaan Ruotsin viranomaiset ovat valmiustilassa, jonka vuoksi ne kykenevät toimimaan nopeasti kriisitilanteen sattuessa.

Viranomaiset ovat toistaiseksi olleet vaitonaisia senkin suhteen, kuka tai mikä toimija vakavan uhan taustalla on.

