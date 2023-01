IL: Tutun sinappimaun valmistus lopetettu

Turun sinapin tulisen maun valmistus on lopetettu. Tuotetta voi olla kaupoissa vielä saatavilla, mutta uusia tuotantoeriä ei ole enää tulossa.

Asiasta kertoo Iltalehti.

Turun sinapin omistajan Unileverin viestinnästä kerrotaan IL:lle, että tuotannon lopettamisen taustalla on vähäinen kysyntä. Tulista makua on myyty tuubissa, jossa on musta tunnusväri.

Turun sinappia valmistetaan jatkossa edelleen mietona (vihreä tunnusväri) ja väkevänä (punainen tunnusväri) makuna.

Turun sinappia on valmistettu vuodesta 1948 lähtien. Nykyään sitä valmistetaan Maustajan tehtaalla Pyhännällä.