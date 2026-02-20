IL: Tokmannin asiakastietoja on mahdollisesti päässyt verkkoon

Kauppaketju Tokmannin asiakkaiden tietoja on mahdollisesti päätynyt leviämään verkkoon, kertoo Iltalehti.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Konsernin viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen sanoo, että jonkinlainen tietojen päätyminen vääriin käsiin ”vaikuttaa todennäköiseltä”, mutta asia on parhaillaan tarkemmassa selvityksessä.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Yhtiö on saanut nähtäväkseen kuvakaappauksia, joiden perusteella asiakastietoja on mahdollisesti levitetty jonkinlaisella nettifoorumilla. Iltalehden saaman vihjeen mukaan tietoja olisi liikkunut viestipalvelu Telegramissa, mutta Tokmanni ei tätä tietoa vahvista.
Mikkosen mukaan kyse ei ole yhtiöön kohdistuneesta tietomurrosta, vaan tietoihin olisi päästy käsiksi jonkun asiakkaan henkilökohtaiselta, saastuneelta tietokoneelta.