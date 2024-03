IL: Tästä syystä Google ei sumenna Suomen varuskuntia karttapalvelussaan

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty, miksi verkkopalveluyhtiö Google ei sumenna kaikkia Suomen varuskuntia karttapalvelussaan.

Iltalehti selvitti asiaa Puolustusvoimilta ja Googlelta.

Puolustusvoimat vastasi, että sillä ei ole laillista oikeutta rajoittaa satelliiteista tapahtuvaa kuvausta. Ilmakuvauksessa otettuihin kuviin Puolustusvoimat sen sijaan voi asettaa rajoituksia.

– Nykyään satelliittikuvia tarjoavien yrityksien lukumäärä on moninkertaistunut samalla kun satelliittien kuvatarkkuus on parantunut. Pääosa satelliittikuvia tarjoavista yrityksistä on ulkomaisia, Puolustusvoimat vastasi Iltalehdelle.

– Yleisissä karttapalveluissa olevat kuvat voivat olla sekoitus satelliiteista ja ilmakuvauksista saatuja kuvia, joista jälkimmäisiin Puolustusvoimilla on oikeus asettaa rajoituksia. Ilmakuvauksista saadut kuvat ovat tarkkuudeltaan nykypäivänäkin satelliittikuvia tarkempia.

Google vastasi Iltalehden tiedusteluun, ettei se ole tehnyt merkittäviä muutoksia siihen, kuinka tarkasti Suomessa olevat paikat esitetään vaan noudattaa paikallista sääntelyä.