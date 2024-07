Kammottavia kuvia – Venäjä estää sotilaiden kuolioita toukilla

Venäläiset sotilaslääkärit ovat joutuneet turvautumaan improvisoituun toukkahoitoon.

Logistiikan romahtaminen on estänyt haavoittuneiden tehokkaan evakuoinnin rintaman takana oleviin sairaaloihin ja lääkintäkeskuksiin. Sen vuoksi lääkärit joutuvat turvautumaan kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin, jotta haavoittuneiden sotilaiden haavat eivät johda kuolioon.

Näin arvioi Yhdysvaltain puolustusministeriössä aiemmin työskennellyt sotilasteknologian asiantuntija Trent Telenko viestipalvelu X:ssä kirjoittamassaan analyysissa.

Päivityksensä ohessa hän jakaa videon toukkien käytöstä haavoittunen venäläissotilaan suurten avohaavojen hoidossa. Video ei sovellu herkille.

Toukkien käyttö haavojen hoidossa ei ole uusia asia. Sitä käytetään myös länsimaisissa sairaaloissa vaikeiden haavojen hoidossa silloin, kun muut keinot eivät ole soveltuvia.

Telenkon mukaan moottoroidun logistiikan romahtaminen on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa venäläislääkärit eivät kykene hoitamaan vaikeasti haavoittuneita sotilaita tehokkaasti.

Hänen mukaansa vaikeaan tilaan päässeiden haavojen määrä ja koko viittaavat siihen, että hyökkääjä ei ole kyennyt evakuoimaan ja hoitamaan haavoittunutta ajoissa.

