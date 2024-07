Melkein sata agenttia ja muuta uhkaa estetty Pariisin olympialaisista

Ranska on evännyt maahanpääsyn melkein sadalta valtiolliseen vaikuttamiseen liittyvien epäilyjen vuoksi. Asiasta kertoo sisäministeri Gérald Darmanin Le Journal du Dimanchessa ja Politicossa. Kireän geopoliittisen tilanteen vuoksi jokaisen Pariisin olympialaisiin työtehtäviin hakeutuvan taustat tarkastetaan erikseen. Joukossa on sekä urheilijoita, lähetettyjä työntekijöitä että vapaaehtoisia.

– Perinteisen tiedustelun ja vakoilun lisäksi on riski, että tietoverkkoihin pyritään pääsemään käsiksi jotta voitaisiin toteuttaa kyberhyökkäyksiä, Darmain sanoi lehden haastattelussa.

– Olemme esimerkiksi torjuneet suuren määrän ”toimittajia”.

Yhteensä taustatarkastuksia on tehty vajaa miljoona. Pääsy oli sunnuntaisen tiedon mukaan evätty 4340 hakijalta. Näistä hieman alle sata liittyi vakoilu- ja sabotaasiuhkiin. Torjuttujen joukossa on sekä Venäjän että Valko-Venäjän kansalaisia. Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoita osallistuu Pariisin olympialaisiin. He eivät kuitenkaan edusta kansallisia joukkueitaan vaan osallistuvat yksityisinä, puolueettomina urheilijoina.

Pariisin olympialaiset alkavat kuluvan viikon perjantaina. Vielä viime viikolla sisäministeri Darmanin sanoi, ettei avajaisten ohjelmaan tiedetä kohdistuvan selkeää turvallisuusuhkaa.