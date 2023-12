IL: Tällaisilla tuloilla saavutat 2500 euron eläkkeen

Suomalaisten eläkkeiden mediaani on tällä hetkellä noin 1 614 euroa ja keskiarvo 1 750 euroa. Asia ilmenee Eläketurvakeskuksen Iltalehdelle toimittamista tiedoista.

Eläkkeen suuruus riippuu työuran aikana saaduista tuloista. Esimerkiksi vuonna 1959 syntynyt suomalaista mediaanipalkkaa eli 3 162 euroa kuukaudessa saava henkilö tulee laskelmien mukaan saamaan eläkettä hieman yli 1 700 euroa.

Moni työelämässä oleva saattaa pitää eläkkeellä saatavia korvauksia pienenä. Varsinkin työuran alussa oleville nuorille voi herätä kysymys, kuinka paljon heidän pitäisi työuransa aikana tienata, jotta he yltäisivät suurempiin eläkeansioihin.

IL:n selvityksen mukaan asiaan on olemassa lyhyt vastaus: silloin on tienattava selvästi enemmän kuin suomalaiset keskimäärin. Esimerkiksi 25-vuotiaan työntekijän pitäisi suurimmalla osallaan työvuosista tienata noin 4 300 euroa kuukaudessa, jos eläkekertymä on muutoin keskeneräinen.

35-vuotiaan työntekijän pitäisi tienata noin 4 800 euron kuukausiansioita, että eläke olisi yli 2 500 euroa kuukaudessa.

