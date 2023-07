IL: Näitä tuotteita kaupoista varastetaan

Päivittäistavaraketjut kertovat Ilalehdelle, että varastelu ruokakaupoissa on muuttunut entistä ammattimaisemmaksi.

– Varkauspiikissä näkyvät arvokkaammat lihat. Kalaakin menee, mutta tällä hetkellä lihaa menee selkeästi väärällä tavalla ulos kaupasta tällä hetkellä, kertoo kauppias Mikko Karmakka helsinkiläisestä Roban K-Marketista IL:lle.

– Tällä hetkellä varastelu kohdistuu pieniin mutta arvokkaisiin tuotteisiin. Juusto-, liha- ja kalatuotteet sekä alkoholi. Lisäksi käyttötavaroista elektroniikka, sanoo IL:lle Lidlin myyntipäällikkö Mikko Nikander.

– Se on äärimmäisen ammattimaista se varastelu, mitä tällä hetkellä tapahtuu, hän toteaa.

Karmakka on samaa mieltä.

– Se on ehkä ammattimaisempaa. En usko, että kaikki enää päätyy omaan käyttöön. Se on muuttunut siitä yksittäisen tuotteen näpistämisestä siihen, että viedään kaikki mitä hyllyssä on, hän kertoo.

Varkauksia havaitaan usein kameroiden avulla.

– Eilen löydettiin hyllyjen välistä tyhjiä vadelma- ja mansikkarasioita. Joku oli varastanut tuoreet mansikat ja vadelmat ja kipannut omiin rasioihin hyllyjen välissä. On luultu, että ei ole kameroita ja sitten kun kameralta on katsottu, niin kyllähän sieltä löytyy tekijä, Karmakka sanoo.

Punnituksissa huijataan myös.

– Onko se sitten niin, että moni ei ymmärrä, että on näpistys siinä missä muukin jos punnitset kolme mandariinia ja laitat pussiin viisi, Karmakka sanoo.

Alkoholituotteista varastetaan eniten lonkeroa.

– On kauppoja, joissa lonkeroa myydään ojentamispalveluna kassalta, koska muuten sitä kannettaisiin niin paljon ulos.