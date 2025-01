IL: Myymälä otti käyttöön hypistelymaksun

Pieksämäellä sijaitseva Taitajapuoti Terttu -käsityöliike on ottanut käyttöön niin sanotun hypistelymaksun. Liike perii viiden euron suuruisen maksun asiakkailta, jotka käyvät kaupassa, mutta eivät osta mitään. Mikäli asiakas päätyy ostamaan jotain, hyvitetään hypistelymaksu ostoksen hinnassa. Aiheesta kertoo Iltalehti.

Hypistelymaksun käyttöönotto on herättänyt sosiaalisessa mediassa vihaisia reaktioita. Kasvotusten annettu palaute on ollut sen sijaan positiivista, kertovat yrittäjät Anne Pesonen ja Elsa Pohjalainen Iltalehdelle. Lisäksi liike on yrittäjien mukaan ylittänyt viime tammikuun myynnin vain muutaman aukiolopäivän aikana.

Yrittäjien mukaan valtaosa liikkeeseen saapuvista asiakkaista on tietoisia hypistelymaksusta. Vain kerran asiakas on poistunut liikkeestä kuultuaan käytännöstä.

Hypistelymaksun käyttöönotto ei ole markkinointikikka. Tarkoituksena on käynnistää keskustelua kivijalkaliikkeiden tilasta, sillä yhä useampi on siirtynyt tekemään ostoksensa verkkokaupoista, kertovat yrittäjät. He sanovat olevansa tyytyväisiä aiheen saamaan huomioon.

– Herännyt keskustelu on juuri sitä, mitä me haimme. On herännyt keskustelua siitä, ovatko kivijalkaliikkeet ylipäätään tarpeellisia vai ovatko ne mennyttä aikaa, Pesonen sanoo Iltalehdelle.

Taitajapuoti Terttu lopettaa kivijalkaliikkeensä tammikuun lopussa ja siirtyy toimimaan verkkokauppana.