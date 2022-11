IL: Miksi vaarallisia rikollisia ei saada kuriin?

Rikosoikeuden professori emerita Terttu Utriaisen mukaan Suomen rikoslaki kaipaisi kipeästi uudistamista. Hänen mukaansa Suomen laki ei tunnista poikkeuksellisen vaarallisia rikollisia, jotka tuomiosta toiseen uusivat tekonsa.

– Nyt lähdetään siitä ajattelusta, että jokainen rikollinen saa aina uuden mahdollisuuden. Ei tunneta vaarallisen rikoksen uusijaa, Utriainen sanoo Iltalehdelle.

Iltalehti kertoo jutussa 47-vuotiaasta sarjaraiskaajasta, joka on raiskannut lukuisia naisia jo neljännesvuosisadan ajan. Hänet on tuomittu teoista pitkiin vankeusrangaistuksiin, mutta mies on jatkanut rikosten tekoa aina vapauduttuaan.

Professori Utriaisen mukaan sarjaraiskaajan kaltaisen tapauksen ongelma juontaa juurensa 2000-luvun alkupuolelle, kun Suomesta poistettiin niin sanotut pyttytuomiot.

Tätä ennen toisten hengelle ja terveydelle vaaralliset rikolliset voitiin pitää vangittuna vielä rangaistuksen päätyttyäkin. Menettely oli tarkoitettu vakavien rikosten uusijoille.

– Se oli epämääräinen rangaistus. Vanki ei tiennyt, milloin pääsee pois.

Nykyisin pyttytuomio tarkoitti tuomiota, joka tuomitun täytyy istua vankilasta aivan loppuun saakka ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Näitä määrätään kuitenkin erittäin harvoin.

Utriainen ei suoranaisesti kaipaa vanhaa lakia takaisin. Se oli poistuessaankin vanhentunut. Lain muuttaminen jätti professorin mukaan aukon poikkeuksellisen vaarallisille rikollisille.

– Pitäisi tunnustaa, että ihminen voi olla väkivaltainen, mutta ei meidän kriteeriemme mukaan mielisairas. Ihminen voi olla väkivaltainen ja terve, Utriainen toteaa.