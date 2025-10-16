IL: Kauppa joutui ottamaan tutun mausteen pois hyllystä

Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva Citymarket Easton on joutunut turvautumaan poikkeavaan ratkaisuun näpistelijöiden vuoksi, Iltalehti kertoo.
Kaupassa havahduttiin siihen, että maustehyllyssä sahramin kohta oli aina tyhjänä, vaikka tuotteet eivät olleet poistuneet kassan kautta.
– Siinä oli tietyllä ajanjaksolla varmaan yli sata pussia varastettu, kauppias Mika Timonen kertoo.
Timosen mukaan sahrami on kilohinnaltaan maailman kallein mauste. Hän kuitenkin ihmettelee motiivia varastaa sitä. Tuotteen saatavuuden varmistamiseksi se siirrettiin myyntiin kassojen yhteyteen.
IL:n lukijan lähettämän kuvan mukaan sahramia saa nyt kassoilta ”7, 8, 15 ja 16”.