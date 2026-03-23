IL: Hallitus sopi 100 miljoonan sosiaalihuollon säästöistä – asiakasmaksut tapetilla

Joitakin sosiaalihuollon asiakasmaksuja ollaan mediatietojen mukaan korottamassa.
Hallituksella on alustava yhteisymmärrys sosiaalihuollossa toteutettavista 100 miljoonan euron säästöistä.
Hallituksella on alustava yhteisymmärrys sosiaalihuollossa toteutettavista 100 miljoonan euron säästöistä., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Hallituksella on alustava yhteisymmärrys sosiaalihuollossa toteutettavista 100 miljoonan euron säästöjen toteuttamisesta, uutisoi Iltalehti.

IL:n mukaan pohjaehdotus on pitkälti sosiaalihuollon säästöjä etsineen työryhmän ehdotuksen mukainen. Säästöjä haetaan muun muassa asiakassuunnitelman laatimisvelvoitteen ja kirjaamisvelvoitteiden keventämisellä. Työryhmän ehdotuksilla saataisiin noin 50 miljoonan euron säästöt.

Lisäksi työryhmän ehdottamalta lisäsäästölistalta suunnitellaan toteutettavan osittain asiakasmaksujen korotuksia. Vammaispalveluiden asiakasmaksut eivät ole nousemassa, IL uutisoi.

Sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan uudistamisesta ollaan saamassa suuremmat säästöt kuin mitä alatyöryhmä arvioi, joten kokonaisuudessaan päästäisiin lähelle 100 miljoonan euron säästöä.

Sosiaalihuollon säästöjen lisäksi hallituksen on tarkoitus päättää 108 miljoonan euron muista sote-säästöistä, joista ei ole vielä poliittista sopua.

Hallituslähteet pitävät todennäköisimpänä, että säästöjä haetaan etenkin erikoissairaanhoidon asiakasmaksujen korotuksista.

Virkavalmistelussa esillä on ollut IL:n tietojen mukaan muun muassa erikoissairaanhoidon toimenpidemaksu, vainajien säilytysmaksu ja kuolemansyyn selvittämisen maksu.

