IL: Älä vertaa energiajuomia kahviin

Energiajuomat ovat kasvattaneet suosiotaan pitkään. Kuluttajien joukossa korostuvat etenkin nuoremmat ikäluokat. Kyse ei kuitenkaan ole mistään terveystuotteesta, vaan asia on pikemminkin päinvastoin.

Terveystalon ravitsemusterapeutti Merja Kiviranta-Mölsä varoittaa energiajuomien terveysvaikutuksista Iltalehdessä.

– Mihin energiajuomia oikein tarvitaan? Tätä olen miettinyt. Niissä ei ole terveyden kannalta mitään hyvää eikä niitä kannata missään nimessä juoda säännöllisesti, hän toteaa IL:lle.

Monet perustelevat energiajuomien käyttöä vertaamalla sitä kahviin. Molemmat juomat sisältävät kofeiinia eli energiajuomat saatetaan kokea kahvin korvikkeeksi. Jotkut voivat lisäksi kuvitella energiajuomien nauttimiseen liittyvän samanlaisia terveyshyötyjä kuin kahviin.

Tämä harhaluulo ei pidä paikkaansa. Kahvin hyvät terveysvaikutukset eivät tule kofeiinista, vaan muun muassa sen sisältämien polyfenoleiden kautta. Kohtuullisen kahvinjuonnin on todettu esimerkiksi suojaavan maksaa ja olevan yhteydessä pienempään maksa- ja kohtusyövän, sydän- ja verisuonitautien sekä tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Energiajuomien kohdalla tällaisia terveyshyötyjä ei ole. Sen sijaan energiajuomien säännöllinen juominen voi jopa edesauttaa rasvan maksoittumista. Kiviranta-Mölsä muistuttaa, että energiajuomat sisältävät myös runsaasti sokeria. Tämä taas voi johtaa liialliseen energiansaantiin, mikä voi näyttäytyä ylipainoisuutena. Energiajuomien voimakas happamuus on haitaksi hampaiden terveydelle.

Joihinkin energiajuomiin on lisätty erilaisia vitamiineja. Nekään eivät tee juomista terveystuotteita. Ravitsemusterapeutti huomauttaa, että yhdessäkään energiajuomassa ei ole sellaisia ravintoaineita, joita ei saisi normaalista ruokavaliosta.