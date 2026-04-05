IL: Älä syö tätä vitamiinia liikaa

A-vitamiini on elimistölle välttämätön vitamiini, mutta liikaa saatuna se voi aiheuttaa ongelmia, kertoo Iltalehti.

A-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, joka voi yliannostuksena aiheuttaa terveysongelmia varastoituessaan maksaan.

Jos siis saa jo tarvitsemansa vitamiinit ravinnosta tai syö monia vitamiini- ja hivenainevalmisteita samanaikaisesti, voi A-vitamiinin kokonaisannos nousta liian suureksi.

Akuutin A-vitamiinimyrkytyksen oireita ovat muun muassa pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, huimaus, näkökyvyn heikkeneminen, lihasten toimintahäiriöt ja luukivut.

Jos A-vitamiinia saa pitkiä aikoja liian paljon, krooninen myrkytys voi oireilla lisäksi ripulina, uneliaisuutena, hiustenlähtönä, iho-oireina ja maksavaurioina.

Jo lieväkin pitkäaikainen A-vitamiinin liikasaanti on yhdistetty myös lisääntyneeseen osteoporoosin riskiin.

Etenkin raskaana olevien naisten tulee rajoittaa maksaruokien käyttöä ja välttää retinolia sisältävien ravintolisien käyttöä. Liiallinen A-vitamiinin saanti voi vaikuttaa sikiön kehitykseen ja aiheuttaa synnynnäisiä epämuodostumia.

A-vitamiinin suositeltava saanti on naisilla 700 retinoliekvivalenttia (RE)/vrk ja miehillä 900 RE/vrk.