IL: Älä laita näitä pakastimeen

Tietyt ruoat eivät säily pakkasessa kovin hyvin, Iltalehti kertoo.

Esimerkiksi avattu perunapassi ei säily pitkään pakkasessa. Tästä tyypillinen esimerkki on pussi pakasteranskalaisia. IL:n mukaan ranskalaisten pintaan alkaa todennäköisesti kertyä jäähilettä, jonka vuoksi niiden makuun voi tulla epämiellyttävä sivumaku.

Myöskään jääpaloja ei kannata säilyttää pakkasessa muovisissa jääpalalokeroissa. Parempi tapa on säilyttää niitä suljettavissa pakastepusseissa.

Monella saattaa olla pakkasessa säilössä myös vanhoja pakastettuja marjoja. Marjat olisi hyvä syödä vuoden sisällä pakastamisesta, sillä ajan myötä niiden pintaan voi ilmestyä vaalean väristä jääpoltetta. Usean vuoden säilytyksessä marjojen rakenne voi myös kärsiä ja niiden maku heikkenee.

Myös rasvaisen ja lihan kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä ne eivät säily pitkiä aikoja pakastimessa. Rasvainen kala olisi hyvä syödä viimeistään kolmen kuukauden sisällä pakastamisesta. Rasvainen liha säilyy hyvänä pakkasessa noin puoli vuotta.

On olemassa vielä yksi asia, jota ei koskaan pitäisi säilyttää pakkasessa: alkoholi. Ongelmia voi koitua esimerkiksi tilanteessa, jossa pikakylmennykseen laitettu oluttölkki on unohtunut pakkaseen ja se on hajonnut sinne. Seurauksena muut pakkasessa olevat tuotteet voivat olla pihalla ja edessä on sotkujen siivous.

