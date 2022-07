Iiris Suomela vaatii tiukempaa puuttumista äärioikeiston toimintaan

Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr.) vaatii nykyistä tiukempaa puuttumista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien uhkien torjumiseksi.

Lasten drag-satutuokio Oodissa keskeytyi tänään, kun joukko aikuisia saapui häiriköimään lukuhetkeä. Lopulta vartijat ja poliisi poistivat henkilöt paikalta.

– Priden aggressiivinen häiriköinti on erityisen tuomittavaa nyt, kun Helsingin Pride-viikkoa varjostaa Oslon iskun myötä kohonnut huoli tapahtumien turvallisuudesta. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään Pride-tapahtumiin osallistumista, vihreiden varapuheenjohtaja Iiris Suomela kommentoi tiedotteessa.

Silminnäkijöiden mukaan häiriköinti oli äärioikeistolaisten ryhmien organisoimaa.

– Äärioikeiston toimintaan on puututtava nykyistä tiukemmin. Vähemmistöjen oikeuksia väkivalloin vastustavien ryhmien toiminta sekä tällaisen toiminnan tukeminen on kiellettävä selkeästi rikoslaissa. On Suomen velvollisuus turvata myös vähemmistöjen ihmisoikeudet. Jos laki on epäselvä, kunnon turvaa ei ole, Iiris Suomela toteaa.

– Äärioikeisto pyrkii pelottelemaan vähemmistöt sekä heidän puolustajansa piiloon ja hiljaisiksi väkivallan uhalla. Tällaiseen toimintaan osallistumiseen pitää puuttua tiukasti jo ennen kuin puheet ja suunnitelmat muuttuvat väkivallaksi. Viime vuosina on tehty laajaa selvitystyötä viharikoksiin puuttumisesta. Nyt on aika tarttua toimeen, Suomela sanoo.

Helsinki Pride huipentuu lauantaina 2.7. järjestettävään kulkueeseen, joka lähtee Senaatintorilta kello 12. Suomela kannustaa kaikkia mukaan.

– Nyt jos koskaan on aika näyttää, että rakkaus voittaa vihan. Me emme anna periksi vaan seisomme yhdessä ihmisoikeuksien puolella. Jokaisella on oikeus elää rauhassa ja turvassa. Siksi toivon näkeväni mahdollisimman monet huomisessa kulkueessa, Suomela sanoo.