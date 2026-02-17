Ei syytä paniikkiin? Näin sanoo Viron tiedusteluraportti

Viron ulkomaantiedustelun julkinen vuosiraportti arvioi, ettei Venäjä hyökkää asevoimin Viroon tai mihinkään muuhunkaan Naton jäsenmaahan kuluvana vuonna.

– Lähes neljässä vuodessa Venäjä on kuluttanut suurimman osan Neuvostoliitolta perimistään asevarastoista, menettänyt noin miljoona sotilasta rintamalla kaatuneina tai vaikeasti haavoittuneina ja tuottanut ukrainalaisille mittaamattomia kärsimyksiä. Ja silti Ukraina kestää, kirjoittaa Viron ulkomaan tiedustelupalvelun johtaja Kaupo Rosin vuosiraportin esipuheessa.

Venäjää turhauttaneista ponnistuksista huolimatta sen hallinnossa ei näy mitään vaihtumisen merkkejä. Kremlin johtohahmo Vladimir Putin on yhä vakuuttunut, että Venäjä – sen väitetysti ainutlaatuisen globaalin roolinsa ansiosta – seuraa ”erityistä polkua”. Sen vuoksi Venäjä jatkaa pyrkimystään alistaa Ukraina kokonaan, raportti toteaa.

– Alistamisen avulla Venäjän hallitsija on luonut illuusion, jossa hänelle ei ole vaihtoehtoja – että vaihtoehdot ovat joko Putin tai epävarmuuden kuilu. Mutta kukaan ei ole korvaamaton. Sota Ukrainassa on tuonut Venäjälle vakavia vastoinkäymisiä, ja vaikka venäläiset ovat viljelleet itsestään myyttiä kärsimyksen mestareina, heidän kivunsietokykynsä ei ole rajaton. Laskeva talous, tyhjät polttoainesäiliöt sekä murhaajien ja raiskaajien paluu rintamalta iskee tavallisiin venäläisiin kasvavalla voimalla. Historia osoittaa, että kun ruuvia on kiristetty liikaa, venäläiset ovat ajoittain löytäneet rohkeuden hypätä tuntemattomaan, kirjoittaa Rosin.

Vaikka pakotteet selvästi vaikuttavat Venäjän talouteen, niihin jää porsaanreikiä, jotka täytyy sulkea täsmätoimilla ja länsimaiden yhteistyöllä – on sitten kyse kaksikäyttötuotteiden salakuljetuksesta, räjähdeteollisuuden haavoittuvuuksista tai kriittisen teknologian loikista. Natolta vaaditaan myös vastatoimia Venäjän kasvavaan luottamukseen miehittämättömien järjestelmien käytössä.

– Ei kuitenkaan ole mitään syytä paniikkiin. Viron ulkomaan tiedustelupalvelu arvioi, että Venäjällä ei ole mitään aikomusta hyökätä sotilaallisesti Viroon tai mihinkään muuhunkaan Naton jäsenmaahan kuluvana vuonna. Päädymme todennäköisesti samanlaiseen arvioon ensi vuonna, koska Viro ja Eurooppa ovat ottaneet askeleita, jotka pakottavat Kremlin laskemaan hyvin tarkasti, millaista riskiä se voi yrittää, jos mitään, raportti päättelee.