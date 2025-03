”Ihmiset ovat sekaisin” – HS: Tämä on Suomen levottomin kauppa

Helsingin Sörnäisissä sijaitseva, ympärivuorokautisesti auki oleva, Hämeentien Alepa on yksi Suomen levottomimmista kaupoista. Yleisestikin häiriökäyttäytyminen kaupoissa on ollut viime vuosina kasvussa, kertoo Helsingin Sanomat.

– Nykyisin tuntuu olevan normipäivä, että ihmiset ovat sekaisin, sanoo Hämeentien Alepassa työskentelevä turvamyyjä Ville Kumpulainen. Hänen mukaansa sekä asiakkaiden häiritsevä käytös, että päihteiden käyttö, on lisääntynyt.

Erityisesti liikenteen solmukohdissa sijaitsevissa kaupoissa esiintyy häiriökäytöstä. Hämeentien Alepan läheisyydessä asuu 30 000 ihmistä ja lisäksi alueella on yli 120 ravintolaa. Kauppa on auki ympäri vuorokauden ja etenkin yöaikaan siellä vierailee paljon päihtyneitä asiakkaita.

Hämeentien Alepassa on samanaikaisesti kaksi myyjää, joista toisella on vartijan­koulutus ja voimankäyttö­oikeudet. Nämä niin sanotut turvamyyjät on otettu Alepoissa käyttöön vuosikymmen sitten.

Uhkaava ja väkivaltainen käytös on yleistynyt laajemminkin kaupoissa. Se on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana, arvioi Kaupan liiton johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb. Myös näpistysten ja varkauksien määrä on kasvanut. Niihinkin liittyy yhä useammin väkivaltaista ja epäasiallista käytöstä. Osa kaupoista on rajannut aukioloaikojaan häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Myymälävarkaudet aiheuttavat Kaupan liiton arvion mukaan vuosittain miljardin euron kustannukset, jotka koostuvat paitsi varastetun tavaran arvosta, myös turvallisuustoimenpiteistä.

Häiriökäyttäytymisen kasvulle Kuljukka-Rabb pitää syynä yleistä pahoinvoinnin lisääntymistä sekä asenneilmapiirin muutosta. Ihmisten käytös on muuttunut itsekeskeisemmäksi, hän arvioi.