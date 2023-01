”Ihmisen muisti on lyhyt” – Näin Nord Streamista varoitettiin kaksi vuotta sitten

Puolan ulkoministeri Zbigniew Rau muistuttaa, kuinka Venäjän Itämeren kaasuputkihankkeista varoitettiin ennen sotaa. Hän toteaa ihmisen muistin olevan asiassa ”valikoiva ja lyhyt”.

Rau viittaa Politico-lehdessä vuoden 2021 helmikuussa julkaistuun kirjoitukseen, jonka hän laati yhteistyössä Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa. Se julkaistiin helmikuun 22. päivänä 2021 eli lähes päivälleen vuosi ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022.

– Jos joku kyseenalaistaa yhteyden Nord Stream 2:n ja Venäjän aggressiivisen imperialistisen politiikan välillä, en voi olla toimettomana, Rau kirjoittaa Twitterissä.

Politicon kirjoituksessa ulkoministerit muistuttivat Venäjän katkaisseen maakaasun toimitukset Ukrainaan ilman syytä jo vuosina 2006 ja 2009. Venäjä pyrki jo tuolloin maakaasun avulla irrottamaan Ukrainaa muusta Euroopasta.

– Moskova käytti erästä sen voimakkaimmista aseista – naapuriensa riippuvuutta energiansaantiin, etenkin maakaasuun.

Rau ja Kuleba varoittivat tuolloin, että jo Nord Stream 1 -hankkeen ajatuksena oli vain vaikuttaa Eurooppaan.

– Kun putkisto tuli käyttöön 2011, suitsutettiin sitä välineenä Euroopan kaasunsaannin monipuolistamiseksi. Todellisuudessa Nord Stream oli suunniteltu sabotoimaan Euroopan energiaturvallisuutta, he latasivat.

Ministerit totesivat Nord Stream 2 -putkien loukkaavan Ukrainan alueellista koskemattomuutta. He myös varoittivat putkien rakentamiseen liittyvistä vaaroista Ukrainan turvallisuudelle.

– Hankkeen onnistuessa, Venäjä voisi yrittää vakuuttaa Ukrainalaiset, että länsi ei välitä omista periaatteistaan ja viime kädessä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ukrainassa, Rau ja Kuleban kirjoittivat.

Ministerit varoittivat tuolloin, että pelissä on paljon.

– Autokraatit Kremlissä ja muualla voidaan saattaa vastuuseen ja näin tulisi toimia. Yhdysvaltojen johtamalla lännellä ei ole varaa antautua kaikkea meille tärkeää vastaan sotivan kiristyksen edessä, he totesivat.

Molemmat Nord Stream -putket kärsivät mittavia vahinkoja räjähdyksissä syyskuun lopussa aiheuttaen merkittäviä ympäristövahinkoja.

Human memory is short and selective. But honesty is timeless. So if someone questions the link between Nord Stream 2 and Russia’s aggressive, imperial policy, I cannot stand idle. Here’s what me and my friend @dmytrokuleba wrote on this topic https://t.co/QJ96rnQtBW

— Zbigniew Rau (@RauZbigniew) January 13, 2023