Ihmetys Sanna Marinin vastauksista – ”Ei kykene antamaan edes arviota sopeutuksen tarpeesta”

SDP ei toistaiseksi ole antanut julkisuuteen arviota siitä, millaista julkisen talouden sopeutusta tulevalla hallituskaudella puolueen mielestä kaivataan. Esimerkiksi kokoomuksesta, perussuomalaisista ja keskustasta linjattiin perjantain keskuskauppakamarin puheenjohtajapaneelissa 2-4 miljardin euron leikkaustarpeista.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen pitää pääministeripuolueen vaikenemista mielenkiintoisena. Hän muistuttaa Twitterissä SDP:n vaatineen koko syksyn muilta leikkauslistoja.

– Me esittelimme vaihtoehtomme, mutta pääministeri Sanna Marin (sd.) ei kykene itse edes antamaan arviota sopeutuksen tarpeesta? Toimista puhumattakaan. Sammutetuin lyhdyin, kansanedustaja ihmettelee.

Timo Heinonen viittaa tästä löytyvään Sanna Marinin MTV:n haastatteluun. Siinä Marin sanoo ensin, että jokaisen puolueen on syytä perehtyä valtiovarainministeriön torstaina julkistamaan virkamieslausuntoon.

– Me lähdemme siitä, että tarvitsemme kasvua ja työllisyyttä, ja tarvitsemme myös sopeutusta. Minä en tässä kohtaa mitään lukua tähän pöytään lyö. Se riippuu siitä, mitkä ne toimet ovat, Marin kuitenkin jatkaa.

Hänen mukaansa puolueen arvio sopeutuksen tarpeesta kerrotaan äänestäjille myöhemmin.

VM:n jyrkässä lausunnossa todettiin, että julkista taloutta on tarpeen vahvistaa vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamiseksi.

– Julkinen talous on mahdollista saada takaisin kestävälle pohjalle, mutta toimiin on ryhdyttävä nopeasti. Työllisyyttä ja tuottavuutta voidaan tukea kunnianhimoisilla uudistuksilla. Vielä nyt on mahdollista pitää huoli siitä, että Suomi on vakaa ja kestävä yhteiskunta sekä meille että tuleville sukupolville, ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen sanoi torstaina.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi perjantain tentissä, että kaikkien tulisi ottaa VM:n lausunto vakavasti.

– Pelkästään leikkaamallahan tämä homma ei onnistu. Me tarvitsemme reformeja. Me tarvitsemme talouden kasvua. Nämä molemmat pitää saada aikaan – siis julkinen talous kuntoon ja talous kasvuun, Orpo painotti.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo: Hallituspuolueet eivät ole ottaneet säästämistä vakavasti