IEA vapauttaa 400 miljoonaa tynnyriä öljyä – historian suurin varastopurku

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) ilmoitti keskiviikkona, että sen jäsenmaat vapauttavat 400 miljoonaa tynnyriä öljyä hätävarastoistaan. Kyseessä on historian suurin varastojen purku, uutisoi The Wall Street Journal.

Toimenpiteellä pyritään laskemaan toista viikkoa jatkuvan Iranin sodan seurauksena jyrkästi kallistunutta raakaöljyn hintaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Toteutuessaan öljyn vapauttaminen varmuusvarastosta olisi yli kaksinkertainen järjestön aiempaan ennätykseen verrattuna. Vuonna 2022 energiajärjestön jäsenmaat toivat markkinoille 182 miljoonaa tynnyriä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan.

IEA:n ehdotuksen tarkoituksena on vastata markkinahäiriöön, jonka on aiheuttanut Persianlahdella sijaitsevan Hormuzinsalmen lähes täydellinen sulkeutuminen. Noin viidennes maailman öljytoimituksista kulkee kapean salmen kautta, ja Iranin uhkaamat hyökkäykset öljytankkereita vastaan ovat lähes pysäyttäneet kuljetukset.

– IEA-maat ovat yksimielisesti päättäneet käynnistää suurimman hätäöljyvarastojen vapauttamisen järjestömme historiassa. Tämä on merkittävä toimi, jonka tarkoituksena on lieventää markkinahäiriön välittömiä vaikutuksia, sanoi WSJ:n mukaan kansainvälisen energiajärjestön pääjohtaja Fatih Birol.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun 28. päivä, jonka jälkeen raakaöljyn hinta on noussut jopa 40 prosenttia ja ylittänyt 100 dollarin tynnyrihinnan rajan. Tällä viikolla hinta on kuitenkin hieman laskenut.

Mainos - sisältö jatkuu alla

IEA:n jäsenmailla on 1,2 miljardia tynnyriä julkisissa varastoissa sekä 600 miljoonaa tynnyriä kaupallisissa varastoissa. WSJ:n mukaan tämä vastaa karkeasti arvioiden noin 124 päivän menetettyä öljytoimitusta Persianlahdelta.

WSJ kertoo, että erityisen onnistunut hätävarastojen vapautus tapahtui vuonna 1991, kun Yhdysvaltojen presidentti George H. W. Bush valmistautui Operaatio Aavikkomyrskyyn, jolloin Yhdysvaltojen johtama liittouma hyökkäsi Irakiin.

IEA-maat vapauttivat tuolloin öljyä varastoistaan ennen hyökkäystä laaditun suunnitelman mukaisesti. Tuolloin öljyn hinta laski yli 20 prosenttia jo Yhdysvaltojen johtaman hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä.