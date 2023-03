IAEA varoittaa Zaporižžjan ydinvoimalasta: ”Jonain päivänä onnemme loppuu”

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEAn pääsihteeri Rafael Grossi sanoi torstaina, että Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalan sähkökatkoksen pitäisi olla jälleen muistutus alueen ja ympäröivän alueen vaarallisesta tilanteesta.

– Jos annamme tämän jatkua kerta toisensa jälkeen, eräänä päivänä onnemme loppuu, hän totesi.

Ukrainan viranomaisten mukaan laitos menetti kaiken ulkopuolisen sähkön Venäjän ohjushyökkäysten vuoksi torstaina. Grossi sanoi, että se oli ensimmäinen kerta, kun laitos oli menettänyt kaiken tehonsa sitten marraskuun 2022.

– Olen hämmästynyt itsetyytyväisyydestä – kyllä, itsetyytyväisyydestä. Mitä me teemme, jotta tämä ei tapahdu? Olemme IAEA, meidän on tarkoitus välittää ydinturvallisuudesta, Grossi sanoi.

– Tämä on Euroopan suurin ydinvoimala. … Mitä me teemme? Kuinka voimme istua tässä huoneessa tänä aamuna ja antaa tämän tapahtua? Tämä ei voi jatkua, Grossi jatkoi.

– Pyydän kaikkia tässä huoneessa tänään ja muualla – meidän on sitouduttava suojelemaan laitoksen turvallisuutta. Ja meidän on sitouduttava nyt. Tarvitsemme toimia, hän sanoi.

Voimala on ollut Venäjän hallinnassa viime vuoden maaliskuusta lähtien, mutta edelleen pääasiassa sitä käyttävät ukrainalaiset työntekijät.

Hyökkäykset ydinvoimakompleksiin ovat herättäneet huolta ydinkatastrofista, ja IAEA:n henkilökunta on käynyt paikalla arvioimassa vahinkoja. Äskettäin IAEA ilmoitti, että se ei ole pystynyt kiertämään voimalassa, koska alueen epävakaus on lisääntynyt.

IAEA:n johtaja on vakuuttanut Ukrainalle, ettei hänen virastonsa koskaan tunnusta Venäjää Zaporižžjan voimalan omistajaksi. Grossi on myös luvannut jatkuvan IAEA:n läsnäolon kaikilla Ukrainan ydinvoimaloilla.