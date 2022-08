Hyytävä esiintyminen: Näin Darja Dugina sanoi ennen iskua

Venäläisen fasismin ideologin Aleksandr Duginin tytär Darja Dugina esiintyi viimeisen kerran televisiossa torstaina 18. elokuuta. Kaksi päivää myöhemmin hän sai surmansa autopommi-iskussa.

Univormun kaltaiseen asuun pukeutunut Dugina analysoi, että länsimaat tarvitsevat Venäjän sotaa Ukrainassa, ja sen takia länsimaat ovat sodan aiheuttaneet.

– Länsimaiden ihmiset elävät globaalin hegemoniansa luomassa unessa. Heidän herättämisekseen tulee heitä ravita tällä sodalla, ennen kaikkea vähän kerrallaan, jotteivät he hajoaisi pieniksi kappaleiksi.

Ilmeisesti tähän salaperäiseen esoteeriselta vaikuttavaan tyyliin viitaten videon jakanut BBC:n Francis Scarr on kommentoinut, että ”omena ei pudonnut kauas puustaan”.

– Ja jos, Jumala siltä varjelkoon, he todella alkavat ymmärtää, mitkä voimat ottavat yhteen, on se erittäin vaarallista ja heitä tulee jälleen hillitä, jatkoi Dugina.

Tähän väliin juontaja Olesja Loseva kysyi, että ”tämä on siis karkeasti ottaen ’sota on rauhaa’, kuten [George] Orwell kirjoitti?”.

– Kyllä, juuri näin! Hiljattain Fox News kyseli suurten amerikkalaiskaupunkien kadunkulkijoilta, pääasiassa demokraatteja kannattavilla rannikkoalueilla, eivätkä ihmiset osanneet sijoittaa Ukrainaa ja Venäjää kartalle. He osoittivat Australiaa, mutta 100 prosenttia heistä oli varmoja, että Venäjää vastaan tulisi käydä aktiivista konfliktia tai että ehkä heidän pitäisi osallistua siihen suoraan.

Dugina vaikutti muutenkin heijastavan Venäjän yhteiskunnan todellisuutta länsimaihin. Hän esimerkiksi puhui länsimaiden yhteydessä ”zombeista”, kun juuri Venäjän televisiota on kutsuttu zombilaatikoksi ja sen sanottu tekevän katsojistaan ”zombeja”.

– Kyllä! Se on zombipolitiikkaa, zombiyhteiskunta, simulacrum-yhteiskunta [kytköksensä todellisuuteen menettänyt] ja kyseessä on tuon spektaakkelin triumfi.

Darja Duginan ideologispainotteisia hautajaisia on esitetty Venäjän televisiossa suorana lähetyksenä. Politiikan kommentaattori Aleksei Muhin luonnehti Dasha Duginaa ”meidän Jean D’Arciksi”. Olesja Losevan mukaan Duginan surmasi ”valtioterrori, josta on tullut Ukrainan virallinen ideologia”.

Ukraina on kiistänyt liittyvänsä autopommi-iskuun ja sanonut Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n järjestäneen iskun, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Duuman edustaja Leonid Slutski sanoi muistopuheessaan kansallissosialistien iskulausetta ”Yksi valtakunta, yksi kansa, yksi johtaja” (Ein Volk, ein Reich, ein Führer) mukaillen ”Yksi maa, yksi presidentti, yksi voitto” (Odna strana, odin prezident, odna pobeda).

Itse Aleksandr Dugin taas muisteli liikuttuneena tyttärensä ensimmäisiä sanoja.

– Kun hän oli lapsi, olivat hänen lähes ensimmäisiä sanojaan, jotka toki opetimme hänelle, ”Venäjä”, ”meidän mahtava valtiomme”, ”meidän kansakuntamme” ja ”meidän imperiumimme”.

This (from Thursday) is Darya Dugina's final appearance on state TV before her death last night

A chip off the old block, as they say pic.twitter.com/qXkyXzwZks

— Francis Scarr (@francis_scarr) August 21, 2022