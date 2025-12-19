Verkkouutiset

Flunssaa podettiin Helsingissä 17. joulukuuta. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Hyvinvointialueelta karu varoitus, kolme tautia liikkeellä

  • Julkaistu 19.12.2025 | 16:36
  • Päivitetty 19.12.2025 | 16:36
  • Terveys
Influenssaan, koronaan ja vatsatauteihin sairastuu nyt väkeä.
Liikkeellä on runsaasti hengitystieinfektioita, kuten influenssaa ja koronavirusta. Lisäksi norovirustapausten määrä on kasvussa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde alueen tautitilanteesta.

Suurin osa näistä sairauksista paranee kotona levolla ja omahoidolla. Useimmiten kotona hoito riittää, kun yleisvointi on kohtalainen, kuume ja kivut laskevat kuumelääkkeellä ja juominen sekä syöminen onnistuvat. Oireet alkavat yleensä helpottaa muutaman päivän kuluessa.

Vatsataudissa suositellaan kevyttä ruokavaliota ja nesteiden juomista pieninä annoksina. Hyvä käsihygienia on tärkeää.

– On tärkeää, että hoitoa tarvitsevat potilaat pääsevät avun piiriin oikea-aikaisesti ilman pitkiä jonotusaikoja. Siksi toivomme, että lievissä ja selvästi kotona hoidettavissa tapauksissa turvaudutaan ensisijaisesti omahoitoon ja tarvittaessa voi kysyä neuvoa digipalveluista, Pohde kertoo tiedotteessa.

Hakeudu hoitoon, jos vointisi heikkenee nopeasti tai olet huolissasi tilanteesta, sinulla on hengitysvaikeuksia, rintakipua tai voimakasta hengenahdistusta, korkea kuume jatkuu useita päiviä tai ei laske kuumelääkkeillä, et pysty juomaan tai pitämään nesteitä sisällä tai kuulut riskiryhmään esimerkiksi iän tai perussairauden vuoksi, Pohde neuvoo.

Ennen päivystykseen hakeutumista, mikäli oma terveyskeskus on kiinni, tulee soittaa päivystysapunumeroon 116117.

