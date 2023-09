”Hyvin epätavallista” – kaksi ministeriä katosi Kiinassa

Kiinan puolustusministeri Li Shangfu on muutaman kuukauden sisällä jo toinen korkea-arvoinen Kiinan kommunistisen puolueen jäsen joka on kadonnut jälkiä jättämättä. Myös maan ulkoministeri Qin Gang katosi mystisesti kesäkuussa. Kummastakaan ministeristä ei ole sen koommin kuultu. Tilanne herättää epäilyksiä Kiinan nykyhallinnon vakaudesta. Asiasta kertoo Financial Times.

Vaikka korkeita kiinalaisia virkamiehiä erotetaan aika ajoin esimerkiksi korruption vuoksi, kahden hallinnon kannalta keskeisen ministerin katoaminen näin lyhyen ajan sisällä on asiantuntijoiden mukaan erittäin harvinaista. Maan päätöksenteon arvioidaan muuttuvan jatkuvasti yhä vähemmän läpinäkyväksi.

Li ja Qin olivat molemmat presidentti Xi Jinpingin henkilökohtaisesti valitsemia ministereitä. Vastuun kantamisen välttely hallinnon epäonnistumisissa on tällöin presidentin kannalta hankalampaa. Asiantuntijat arvioivat, että Kiinan sakkaavan talouden ja kireän ulkopoliittisen tilanteen vyöryttäminen ministereiden niskaan saattoi olla Xin motivaatio heidän katoamiselleen.

– Se on hyvin epätavallista. En olisi voinut kuvitella, että niin lyhyessä ajassa kaksi erittäin tärkeää ministeriä katoaisi ilman mitään tietoa, Singaporen kansallisen yliopiston julkispolitiikan professori Lee Kuan Yew toteaa.

Li Shangfun nimitys oli kansainvälisesti katsottuna kiistanalainen. Vuonna 2018 Yhdysvallat asetti häntä vastaan pakotteita, sillä hän oli osallistunut liiketoimiin Venäjän puolustus- ja tiedustelusektoreihin liittyvien henkilöiden kanssa. Kiina kieltäytyi sallimasta Li:n tapaamista Yhdysvaltain puolustusministerin Lloyd Austinin kanssa pakotteiden aikana. Tämä monimutkaisti maiden suhteita.

Puolustusministeri Lin on tiedetty aloittaneen laaja korruptionvastainen selvitys Kiinan asevoimissa ennen hänen katoamistaan. Useat korkea-arvoiset upseerit saivat tämän seurauksena potkut.

Syyksi Lin katoamiselle kerrottiin viime viikolla ”terveydellinen tilanne.” Syy on sama kuin mitä ulkoministeri Qin tapauksessa kerrottiin alkajaisiksi.

– Kukaan, joka on julkisesti kerrottu kärsivän terveysongelmista, ei tule koskaan olemaan tulevaisuudessa terve, eräs käyttäjä totesi FT:n mukaan kiinalaisessa sosiaalisen median sovelluksessa Weibossa

Yksi asia on kuitenkin selvää. Valta on yhä keskittyneempi presidentti Xille. Tämä herättää epäilyksiä hallinnon toimivuudesta.

– Ironisesti, kun ylimpänä johtajana hallitsee kaikkea, Kiinan kommunistisen puolueen valta muuttuu poliittisesti epävakaammaksi ja hallinnossa entistä epäjohdonmukaisemmaksi, Stanfordin yliopiston vanhempi tutkija Guoguang Wu on todennut.