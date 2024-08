Hyvästi helteet: Säässä tapahtuu täyskäänne

Tällä viikolla on päästy nauttimaan kesäisistä lämpötiloista eri puolilla Suomea. Kuukauden korkein lämpötila tähän mennessä on tänään keskiviikkona 7. elokuuta Utsjoen Kevon havaintoasemalla mitattu 28,4 astetta (kello 16.55 mennessä). Tiistaina 6. elokuuta Utsjoen Kevon havaintoasemalla oli 27,1 astetta.

Viikonloppuna säässä tapahtuu käänne sateisempaan suuntaan, sääpalvelu Foreca kertoo.

– Sateita tulee aika suuressa osassa maata, paikoin sateet ovat runsaita. Yhtenäisempi sadealue liikkuu koilliseen, mutta sen jälkipuolella tulee kuurosateita. Sademäärät ovat ennusteen mukaan lauantaina enimmillään 10–30 millimetriä paikoin etelästä Meri-Lappiin asti. Poutaisinta on Itä-Lapissa, Forecan meteorologi Sara Salonen ennustaa blogissa.

Lämpötilat ovat lauantaina sadealueen etupuolella Lapissa 20–23 astetta, sateissa ja sadealueen jälkipuolella jäädään 20 asteen alapuolelle. Sunnuntain vastaisena yönä yhtenäisempi sade liikkuu Etelä-Lapin tienoille ja jämähtää samoille alueille sunnuntaiksi.

– Lisäksi sunnuntaina päivällä kehittyy sadekuuroja etenkin maan etelä- ja keskiosassa, paikoin pohjoisessakin tulee yksittäisiä sadekuuroja. Sunnuntain suurimmat sademäärät ovat tämän hetken ennusteen mukaan lännessä jopa 10–40 millimetriä ja Koillismaalla ja Etelä-Lapissa 10–30 millimetriä, Salonen sanoo.

Sunnuntain lämpötilat ovat enimmäkseen 15–20 astetta, sadealueen edellä pohjoisessa Lapissa on vielä yli 20 astetta.

Tämän hetken ennusteen mukaan sää jatkuu vaihtelevana myös ensi viikolla.

– Ensi viikon yleiskuva on aika epävakainen, Suomi on matalapaineiden reitillä. Matalapaineet voivat tuoda ajoittain sateita, väleissä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Kun aurinko paistaa, 20–25 astetta on mahdollista, sateissa voidaan jäädä matalampiin lukemiin, Salonen sanoo.