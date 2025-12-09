”Hyväksyvätkö suomalaiset sen, että omistajat vaurastuvat?”

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen pohtii viestipalvelu X:ssä Suomen talouden tämänhetkisiä ongelmia ja suomalaisten suhtautumista niihin.

Pakarinen mainitsee Suomen talouden perusongelmaksi heikon tuottavuuskehityksen. Tuottavuuden kasvu syntyy yrityssektorilla.

Hän muistuttaa, että yrityssektorin sisällä tuottavuudessa on vaihtelua; korkean tuottavuuden yritykset ajavat vahvimmin kansantalouden tuottavuuskasvua.

– Nämä korkean tuottavuuden yritykset ovat myös liiketaloudellisesti hyvin menestyviä, hän kirjoittaa.

Pakarinen muistuttaa, että menestyvien yritysten omistajilla on yleensä tapana vaurastua.

Hän kysyy, hyväksyvätkö suomalaiset sen, että menestyvät omistajat vaurastuvat.

– Jos eivät, miten ihmeessä rakennamme tuottavuuskasvua, jos emme hyväksy sen välttämättömiä seurauksia? Pakarinen pohtii.

EK:n johtaja muistuttaa Ruotsin opetuksesta: 1990-luvulla ruotsalainen sosiaalidemokraattinen ajattelu teki täyskäännöksen.

– He ymmärsivät, ettei voi yhtä aikaa haluta: rikkaampia yrityksiä ja köyhiä yrittäjiä sekä yritysten omistajia.

– Kun tämä ajattelun ristiriita ratkaistiin, Ruotsin yrityssektori vahvistui, omistajuus kasvoi, pääomaa kertyi ja tuottavuus nousi. Loppu on historiaa, Pakarinen jatkaa.

Hän kysyy, milloin on Suomen vuoro.

– Haluamme nopeampaa tuottavuuskasvua. Mutta olemmeko valmiita hyväksymään sen hinnan, että joku sen seurauksena myös vaurastuu?

– Jos emme, kaikki nykyinen tuottavuuspuhe on vain teeskentelyä, EK:n johtaja heittää.

