”Hyökkäys on paras puolustus” – asiantuntijat sallisivat Ukrainalle iskut syvälle Venäjälle

Kokoomuksen tuoreen europarlamentaarikon, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toverin mielestä Ukrainalle pitää toimittaa lisää kaukovaikutteisia aseita ja sallia iskut Venäjän maaperälle.

Hän on jakanut X-tilillään Italian asevoimissa palvelleen sotilasasiantuntija Thomas Theinerin X-postauksen.

– Ilmapuolustusjärjestelmien antaminen Ukrainalle ei pysäytä Venäjän hyökkäyksiä sairaaloihin. Pitkän kantaman asejärjestelmien antaminen sen sijaan pysäyttäisi ne. Ukrainalle pitäisi myös antaa lupa iskeä (Venäjän) lentotukikohtiin, ammusvarikoille ja tehtaille, joissa Venäjä tuottaa ohjuksia ja joista se laukaisee niitä. Hyökkäys on paras puolustus, Theiner toteaa.

Toveri sanoo olevansa ”ehdottomasti samaa mieltä Theinerin kanssa”.

– Kuten USA:n Euroopan maavoimien entinen komentaja, kenraaliluutnantti (Ben) Hodges sanoi, “shoot the archer; not the arrow” (ampukaa jousimies, ei nuolia).

USA:n kerrotaan antaneen Ukrainalle luvan iskeä amerikkalaisilla aseilla Venäjän maaperälle Harkovan alueen rajaseudulla. Varsinaisia pitkän kantaman iskuja ei kuitenkaan sallita.

