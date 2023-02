Hyökkäys epäonnistui, Venäjän väitetään kärsineen massiivisia tappioita

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut torjuneensa viime päivinä useita hyökkäyksiä maan itäosissa. Venäläisjoukkojen kerrotaan edenneen kovista tappioista huolimatta muun muassa Bahmutin eteläpuolella.

Taistelut ovat olleet erityisen kiivaita etelämpänä sijaitsevan Vuhledarin lähialueella. Uudet lennokkihavainnot vaikuttavat vahvistavan aiemmat tiedot Venäjän epäonnistuneesta rynnäköstä.

Ukrainan 72. mekanisoidun prikaatin tykistötulen, miinojen ja panssarintorjuntaohjusten arvioidaan tuhonneen noin 15 T-72B3- ja T-80BVM-panssarivaunua. BMP-panssariajoneuvoja tuhoutui ainakin 12 kappaletta ja muita ajoneuvoja noin kymmenen.

Venäjän puolustusministeriö vakuuttaa Tyynenmeren laivaston 40. ja 155. jalkaväkiprikaatien taistelleen menestyksekkäästi Vuhledarissa. Alueelta julkaistulla videolla näytetään jalkaväkiryhmä etenemässä metsässä. Joukkojen väitetään ”vapauttaneen” asutuskeskuksia ”nationalisteilta”.

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla tilanteesta on annettu huomattavasti synkempi kuva. Wagner-palkkasoturiryhmään yhdistetty Grey Zone -kanava kertoo värikkäästi ”täydellisestä munauksesta” Vuhledarin rintamalla.

– Aiheutamme toki vahinkoa myös viholliselle, mutta heidän julkaisemansa kuvamateriaali osoittaa, että uusi kriisi on ilmaantunut johtotasolle ja siihen tapaan, jolla päämaja ohjaa joukkoja, kanavalla kirjoitetaan.

Alueen taisteluissa on ollut mukana myös 14. erillisen prikaatin Spetsnaz-erikoisjoukkoja. Yksikön komentajan, eversti Sergei Polyakovin kerrottiin saaneen surmansa 2. helmikuuta.

Grey Zone -kanava toteaa alueelta julkaistun videomateriaalin puhuvan puolestaan.

– Ainakin 30 menetettyä ajoneuvoja, ympäriinsä juoksevia, liekeissä olevia tankkimiehiä sekä kuvamateriaalia, joka tuo mieleen Tshetshenian sodasta kertovan Chistilishche-elokuvan omia sotilaita murskaavine BMP-ajoneuvoineen, kanavalla kirjoitetaan.

Video reportedly of destroyed/abandoned armored equipment from Russia's 155th Naval Infantry Brigade on the Vuhledar front. It shows 31 armored vehicles, including ~ 15 tanks (including T-72B3 and a T-80BVM) with the remainder BMP, MT-LB, and others. https://t.co/glwinuQmeO pic.twitter.com/akEExQigW9

The normal Russian reaction to things going really bad. Make up a story about success. The 40th and 155th Naval Infantry Brigade which are getting absolutely destroyed in Vuhledar are Pacific fleet. pic.twitter.com/Er4VtDmbfv

— Def Mon (@DefMon3) February 9, 2023