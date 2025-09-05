Hyökkäykset kiihtyvät, venäläiset tulevat esiin heiluttamaan lippuja

Tilanne Itä-Ukrainan Lymanin suunnalla on todella vaikea, kertoo puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Ukainan maavoimien 63. mekanisoidun prikaatin tiedottajan mukaan venäläiset käyttävät soluttautumismenetelmää. He soluttautuvat yksi tai kaksi kerrallaan ryhtymättä taisteluun asemissa olevien Ukrainan joukkojen kanssa.

Venäläissotilaiden tarkoituksena on päästä linjojen taakse, asettua johonkin kellariin ja odottaa siellä. Hyökkääjän dronet yrittävät toimittaa heille vettä, ammuksia ja lääkkeitä, mutta suurin osa näistä ryhmistä tuhotaan.

Tiedottajan mukaan soluttautuvien venäläissotilaiden tehtävänä on osoittaa hyökkääjän läsnäoloa. Samalla ukrainalaisia yritetään pelotella.

– Heidän täytyy tulla jossain esille ja heiluttaa (Venäjän) lippua. Tämä on tärkeä elementti – sitten he voivat kerskua komentajille ottaneensa haltuunsa jonkin asutuskeskuksen. Monet vangit ovat sanoneet, että heidän tehtävänään oli nimenomaan heiluttaa lippua.

Lymanin suunnassa vihollinen pyrkii kiihdyttämään hyökkäysoperaatioiden intensiteettiä ja kasvattamaan joukkojen määrää, kertoo Ukrainan maavoimien Dnipron operatiivis-strateginen ryhmä Telegram-kanavallaan.

Puolustajan sanotaan torjuneen venäläisten hyökkäykset.

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan Ukrainan ja Venäjän välillä kirjattiin yhteensä 172 yhteenottoa rintaman pitkällä etulinjalla kuluneen vuorokauden aikana.

Ukrainan joukot etenivät Itä-Ukrainan Kupjanskin ja Siverskin lähellä sekä Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella. Venäjän joukot etenivät Koillis-Ukrainan Sumyn alueen pohjoisosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Venäjän sanotaan valmistelevan uutta hyökkäystä. Se on ryhmittänyt joukkojaan Pokrovskin suunnalle tavoitteenaan hyökätä Kramatorskiin ja Slavjanskiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.