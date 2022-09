Hyökkäykseen lähetetyt vangit antautuneet joukoittain

Itä-Ukrainan kiivaimpia taisteluita on käyty viime päivinä Lymanin ja Bahmutin kaupunkien lähialueilla.

Venäjän kerrotaan ohjanneen uusia vahvistuksia torjumaan ukrainalaisten etenemistä Lymanin pohjoispuolella, jonne oli aiemmin sijoitettu lähinnä reserviläisiä ja separatistijoukkoja. Wagner-ryhmän palkkasotilaat ovat samalla jatkaneet hyökkäyksiään Ukrainan puolustuslinjoja vastaan Bahmutin itä- ja eteläpuolella.

Alueen hallinta on strategisesti tärkeää sodan molemmille osapuolille.

– Suurin ongelma on tällä hetkellä se, että meidän on pidettävä kiinni Bahmutista, Ukrainan kansalliskaartin pataljoonaa komentava everstiluutnantti Yurii Bereza sanoo New York Times -lehdelle.

Wagner-yhtiön johtaja Jevgeni Prigozhin on kiertänyt kesän aikana kymmenissä eri vankiloissa värväämässä venäläisvankeja mukaan sotaan. Ukrainan mukaan rintamalle on tuotu vankeja myös Luhanskin ja Donetskin separatistialueilta.

Ukrainalainen sotilas sanoo havainneensa, että Wagnerin sotilaat hyökkäävät itse vain osan matkasta ja lähettävät tämän jälkeen vangit ilman riittävää tulitukea rynnäkköön ”kuin tykinruoan”.

Menetelmä on kostautunut Venäjälle, sillä suuri määrä vankeja on antautunut Ukrainan joukoille. Venäjä ei ole suostunut vaihtamaan ukrainalaisia sotavankeja Wagnerin värväämiin vankeihin, sillä heidän katsotaan olevan karkureita.

Rintamatilannetta kuvataan edelleen vaikeaksi. Venäjän joukot ovat usein päässeet etenemään muutamia satoja metrejä, mutta heidät on saatu työnnettyä takaisin vastahyökkäyksillä.

– Me olemme tappaneet heitä todella paljon, mutta he jatkavat silti hyökkäyksiä, eräs ukrainalainen sotilas sanoo.

Edes alueelle tuodut HIMARS-raketinheittimät eivät ole lamauttaneet Venäjän huoltolinjoja, sillä ammusvarastoja on hajautettu aiempaa tehokkaammin. CNA-tutkimuslaitoksen ohjelmajohtaja Michael Kofman arvioi sotilaallisen tilanteen olevan tästä huolimatta haastava Venäjän kannalta.

– Venäjän asevoimat on menettänyt aloitekykynsä, eikä sillä ole tarpeeksi joukkoja puolustamaan valtavaa taistelukenttää, Kofman toteaa.

