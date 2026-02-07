Hyökkääkö USA? Lisää hävittäjiä Lähi-itään

Britannia on lähettänyt hävittäjiä Kyprokselle vastauksena Lähi-idän kiristyneeseen tilanteeseen, uutisoi The Times. Maa vahvistaa itäisellä Välimerellä sijaitsevan tukikohtansa turvallisuutta sodan varalta, lehden lähteet kertovat. Kuuden F-35B-hävittäjän tehtävänä on puolustaa Britannialle kuuuluvia Akrotírin ja Dekéleian tukikohta-alueita, mikäli Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet puhkeavat täysimittaiseksi alueelliseksi konfliktiksi.
F-35-hävittäjien lisäksi tukikohdassa on ennestään Britannian Isisin vastaiseen operaatioon Irakissa ja Syyriassa osallistuvia Eurofighter Typhoon-hävittäjiä. Britannia siirsi lisäksi tammikuussa neljä Typhoon-hävittäjää Qatariin paikallisen hallituksen toiveesta.
Vaikka Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat kiristyneet viime viikkojen aikana sodan partaalle, päättyi maiden edustajien perjantainen tapaaminen Omanissa sovinnollisissa merkeissä. Tapaamista kommentoinut presidentti Donald Trump kertoi keskustelujen jatkuvan ensi viikolla, arvioiden Iranin tahtovan päästä jonkinlaiseen sopuun. Toisaalta Trump allekirjoitti perjantaina myös määräyksen tullien asettamisesta Iranin kanssa kauppaa tekeville maille.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan neuvotteluja käytiin ”myönteisessä ilmapiirissä”.
Valkoisen talon lähteiden mukaan etenkin Israel toivoo Yhdysvaltojen iskevän Iranin ydinohjelmaa vastaan, Trumpin oman näkemyksen ollessa pidättyväisempi. Yhdysvallat haluaa neuvotella Iranin kanssa ydinohjelman lisäksi myös maan muista ohjuksista, opposition asemasta sekä Iranin tuesta Lähi-idän erinäisille terroristijärjestöille. Trump on aikaisemmin varoittanut Irania seurauksista, mikäli sopimusta ei synny.