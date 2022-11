Venäjän väitetään menettäneen kaikkiaan yli 1400 upseeria

Ukrainan asevoimien mukaan tähän mennessä 1 402 venäläistä upseeria on kuollut sodan syttymisen jälkeen.

Asiasta kertovat Ukrainska Pravda ja Kyiv Independent.

Hyökkääjän kerrotaan menettäneen 10 kenraalia, 44 everstiä, 98 everstiluutnanttia, 193 majuria, 279 kapteenia, 471 yliluutnanttia, 235 luutnanttia ja 72 alempiarvoista upseeria.

The number includes two lieutenant generals, eight major generals, 44 colonels, 98 lieutenant colonels, 193 majors, 279 captains, 471 senior lieutenants, and 235 lieutenants, Ukraine's military said.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 2, 2022