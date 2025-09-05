Hyökkääjän sotilaiden muistokirjoituksissa kesällä valtava ryöppy

BBC:n venäjänkielinen palvelu ja Mediazona ovat yhdessä vapaaehtoisten kanssa onnistuneet selvittämään 128 115 Venäjän hyökkäyssodassa kuolleen sotilaan nimet. Päivittyvä ennuste kattaa tiedot syyskuun 2025 alkuun mennessä.

Kesä-, heinä- ja elokuussa toimittajat löysivät 23 305 uutta muistokirjoitusta venäläissotilaista. Joinakin päivinä julkaistiin 400–420 muistokirjoitusta, mikä on kolme kertaa enemmän kuin vuoden 2024 keskiarvo. BBC huomauttaa, että julkaistujen viestien kokonaismäärä ei ole sama kuin vahvistettujen kuolemien määrä tietyllä ajanjaksolla.

Meduza ja Mediazona ylläpitävät yhdessä myös vertailevaa ennustetta, joka perustuu Venäjän perintörekisterin perusteella koottuihin tietoihin. Tappiolukuja peitelläkseen Venäjä on lopettanut kuolleisuustietojen julkaisemisen, joten perintötietojärjestelmä on käytännössä ainoa josta voi tehdä tilastollisia päätelmiä. Tämän laskelman perusteella elokuun loppuun mennessä kuolleita venäläissotilaita olisi jo 220 000.

Vertailun vuoksi: kuolleita on enemmän kuin Kuopiossa asukkaita. Jos arvio 220 000 kuolleesta pitää paikkansa, on heitä enemmän kuin oululaisia muta vähän vähemmän kuin vantaalaisia. Oulussa on asukkaita 216 000, Vantaalla 252 000. Jos vertailua tekee historiaan, on Kuurimaan motti toisessa maailmansodassa ollut venäläisille vielä Ukrainaakin verisempi paikka. Venäläisten lähteiden mukaan helmikuun ja toukokuun 1945 välillä Kuurinmaan taisteluissa kuoli eri syistä ainakin reilut 160 000 neuvostosotilasta. Nämä luvut tosin koskevat tiettävästi vain yhtä kahdesta Kuurinmaalla sotineesta puna-armeijan rintamasta. Ja taistelutkin alkoivat kuitenkin jo lokakuussa 1944.

BBC kirjoittaa myös, että siirtomaista rintamalle värvätyt vangit muodostavat 14 prosenttia kaikista toimittajien tunnistamista sotilasuhreista, kun taas vapaaehtoiset muodostavat 29 prosenttia kuolleista. Vapaaehtoisina värväytyneiden osuus kasvaa toimittajien mukaan nopeasti, sillä sopimussotilaista on tullut hyökkäysjoukkojen selkäranka.