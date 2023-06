Venäjän 150 sotilaasta 17 jäljellä – kertovat kohtelustaan videolla: Ei ammuksia, ei ruokaa

Rangaistusvangeista muodostetun Venäjän puolustusministeriön 6. rynnäkkö- eli Shtorm Z-komppanian sotilaat ovat julkaisseet videon, jossa valittavat kohtalostaan.

– Alkujaan meitä oli 150 miestä. Saavuimme SVO:n (”sotilaallisen erikoisoperaation”) alueelle ja ankarimpien taisteluiden jälkeen meistä on jäljellä tämä minkä näette minusta vasemmalla.

Videolla näkyy, että tuosta 150 miehestä on jäljellä hieman enemmän kuin joka kymmenes. Lisäksi ilmeisesti vielä videon kuvauspäivänä oli kaatunut kaksi lisää.

– Tänään meidät tuotiin etulinjasta näihin ”majoitustiloihin”. Kaikki näkivät tuon internetissä pyörivän videon.

Kameramies ja vankien puhemies kertovat, että aiemmin FSB-eversti käytti kyseisiä tiloja mobilisoitujen pelotteluun ja nyt niitä käytetään Shtorm-yksikön majoitukseen.

Puhemiehen viittaamasta videosta ja sotimaan kieltäytyiden venäläissotilaiden kidutukseen käytetystä kellarista Verkkouutiset on kertonut tässä.

– Kun olimme rintamalla, ei meille toimitettu ammuksia, ei vettä eikä muonaa. Haavoittuneita ei evakuoitu ja kaatuneet mätänevät siellä edelleen. Yksinkertaisesti kukaan ei pääse pois, jatkaa puhemies.

Lisäksi annetut käskyt olivat niin järjettömiä, ettei niitä ollut edes mieltä toteuttaa.

– Mielestämme meitä yksinkertaisesti mitätöidään. — Olemme olleet palveluksessa kolme kuukautta emmekä ole saaneet palkkaa kertaakaan.

Yksikön miehille oli juuri tultu kertomaan, että heidät lähetään uudelleen etulinjaan ”eli lihamyllyyn, jossa me olimme jo”.

Yksikkö on kuvannut videon lähettääkseen sen kotipuolessa oleville omaisilleen, koska miehet ovat päättäneet kokemansa perusteella kieltäytyä taistelutehtävistä.

– Me antaudumme sotilasviranomaisten käsiin. Jos joku meistä jäljelle jääneistä kuolee, hän ei kuollut etulinjassa, vaan hän tuli omiensa teloittamaksi. Niin se on. Hyvää päivää kaikille. Kunnia Venäjälle.

