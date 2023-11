Hyökkääjän sotilaat valittavat hiiriongelmaa – ”kissatkin pelkäävät niitä”

Venäläissotilaat ja heidän omaisensa valittavat sosiaalisessa mediassa talvivarustuksen ja lämmityksen puuttumista. Myös brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on jakanut näitä viestejä viestipalvelu X:ssä.

Syksyn 2022 liikekannallepanossa muodostetun Samaran 85. prikaatin jäljellä olevat miehet valittavat, että he tarvitsevat käsineitä, lämpimiä sukkia, lämpökerrastoja ja lämmittimiä.

– Meitä on jäljellä enää 13, istumme täällä juoksuhaudoissa jäätyen, valittaa prikaatiin kuuluva Andrei vapaaehtoisille lähettämässään viestissä.

Viesti on julkaistu venäläisen yhteisöpalvelu vK:n eli vKontakten ”Samaran alueen liikekannallepano 2022”-ryhmässä. Keskustelijoiden huomion on herättänyt myös seikka, että prikaatista on jäljellä enää paholaisen tusina, vaikka ”televisiossa sanotaan kaiken aina olevan hyvin”.

Sotilaiden sukulaisten ja sotilaita auttavien vapaaehtoisten toimittamat paketit taas eivät mene perille.

– Vapaaehtoiset palasivat ja kertoivat jättäneensä kaikki avustukset komppanpäällikkölle. Kului viikko… eikä kukaan luovuttanut mitään kenellekään, kertoo eräs sotilasyksikkö 12266:ssa palvelevan sotilaan sisko.

Venäjän Kaukoidästä Primorjesta lähtöisin olevat sotilaat taas valittavat, ettei heillä ole polttoainetta generaattoreihinsa ja joutuvat ostamaan sitä omakustanteisesti paikallisilta palomiehiltä. Owen arvioi, että kyse on itse asiassa virallisista varastoista varastetusta polttoaineesta.

– Mieheni sanoo, että he käyttävät säästönsä ostaakseen polttoainetta generaattoreihinsa ja vievät sitä etulinjassa oleville, jotta näillä olisi valoa siellä, kertoo eräs primorjelaissotilaan vaimo.

Kuvernööreistä lämmitysongelmiin vastasi ainakin Magadanin kuvernööri Sergei Nosov, joka toimitti paikalle kamiinoita ja lavallisen hiiltä luvaten säännöllisiä toimituksia.

Samaralaisten neuvot sotilaille – mäyrän rasvaa vilustumiseen

Pahin on kuitenkin hiiriongelma, joka on räjähtänyt sodan takia korjaamatta jääneiden ukrainalaissatojen vuoksi. Hiiret ovat vallanneet juoksuhaudat.

Kissat ovat jo kylläisiä, joten niistäkään ei ole riittävästi apua. Omaiset ovat huolissaan myös mahdollisen myyräkuumeen ja hepatiitin leviämisestä.

– Eilen veljeni soitti ja sanoi, että nukkuminen on mahdotonta. Ne tunkeutuvat korviin, nenään ja suuhun. Ne järsivät kaiken eteensä sattuvan. Heillä on kissoja, mutta ne eivät voi hoitaa kaikkea, kertoo eräs Ljudmila vKontakten Samaran liikekannallepanoryhmässä.

Keskusteluun osallistuva venäläissotilas Slava Djatlov sanoo hiiriä olevan niin paljon, että ”kissatkin pelkäävät niitä”. Hän on myös jakanut kuvan, jossa venäläissotilaat uhkailevat hiireä rynnäkkökiväärillä.

Samaralaiset neuvovat mobilisoituja hukuttamaan hiiret houkuttelemalle ne puoliksi täytettyihin vesisankoihin. Lisäksi eräs Anna ehdottaa vanhojen huopien ja kuolleiden jyrsijöiden polttamista, jotta haju karkottaisi hiiret. Hän myös kertoo etsivänsä vanhoja huopatossuja sotilaille lähetettäväksi.

Vilustumista vastaan auttaa samaralaisten mukaan vartaloon hierottava mäyrän rasva, jota he myös aikovat rintamalle lähettää.









