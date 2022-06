Hyökkääjän sanotaan valmistelevan uutta läpimurtoa

Itä-Ukrainassa Luhanskin ja Donetskin alueilla käydään raskaita taisteluita. Venäjän joukkojen uskotaan valmistautuvan uuteen hyökkäykseen.

Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan Ukrainan joukot ovat vallanneet viikonlopun aikana takaisin osia Severodonetskin kaupungista Luhanskissa. Venäjän joukkojen kerrotaan kuitenkin todennäköisesti edelleen miehittävän kaupungin itäisiä alueita.

– Venäjän laajempana suunnitelmana on todennäköisesti edelleen katkaista Severodonetskin alueen yhteydet pohjoiseen ja etelään, katsauksessa todetaan.

Hyökkääjän joukot etenivät eteläisellä Popasanan suunnalla toukokuussa, mutta liike on pysähtynyt alueella viimeisen viikon aikana.

Izjumin ympäristössä on raportoitu rajuista tykistökeskityksistä. Tämän sanotaan viittaavaan siihen, että Venäjän joukot valmistautuvat uuteen hyökkäykseen pohjoisella suunnalla.

– Venäjän on lähes varmasti saavutettava läpimurto ainakin yhdellä näistä suunnista muuttaakseen taktiset voitot operatiiviseksi menestykseksi ja edetäkseen kohti poliittista tavoitettaan hallita koko Donetskin aluetta, katsauksessa kerrotaan.

Donetskissa venäläiset joukot ovat jatkaneet hyökkäystä tärkeimmän Slovjanskin kaupungin pohjoispuolella. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Ukrainan puolustusministeriön tiedottaja eversti Oleksandr Motuzyanyk sanoi, että Venäjä toteuttaa ”intensiivisiä tuli- ja hyökkäysoperaatioita koko taistelulinjalla Donetskin ja Luhanskin alueilla”.

Motuzyanykin mukaan venäläiset olivat edenneet jonkin verran Slovjanskin pohjoispuolella, missä he etenivät Svjatohirskin alueella Siverskiy Donets -jokea kohti.

