Azov-erikoisjoukkorykmentin Harkovan osasto teki iskun lähellä iskun hyökkääjän selustaan lähellä Venäjän rajaa. Operaation tuloksena tuhottiin seitsemän Venäjän ammuslastissa ollut kuorma-autoa ja kaksi saattoautoa vartijoineen.

Ensin videolla näytetään kysyvästi maatalouskonetta, tämän jälkeen mainitaan siviiliautojen kuljettama aselasti, sitten metsässä oleva ukrainalaisten sotilastekniikka. Tien reunustaman metsän katveessa etenee venäläiskolonna, joka sitten tuhotaan tykistöiskulla.

Erikoisjoukko-osaston pohjalla on Azov-rykmentin veteraanien 24. helmikuuta perustama Kraken-rykmentti, joka osallistui Harkovan siviilipuolustusrykmenttinä alueen vapauttamiseen.

Toukokuun lopusta lähtien se on koostunut pääasiassa paikallisista harkovalaisista ja se on toiminut Azov-erikoisjoukkorykmentin Harkovan osastona (SSO Azov-Harkiv). Osaston komentaja on Kostjantyn Nemitšev.

Ukrainan erikoisjoukkoihin kuuluva Azov-erikoisjoukkorykmentti taas on perustettu alkuperäisen vuonna 2014 ensimmäistä venäläishyökkäystä torjuneen, nykyään Ukrainan kansalliskaartiin kuuluvan, Azov-aluepuolustuspataljoonan pohjalta.