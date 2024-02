Taistelukenttä kylvettiin täyteen miinoja – ”evakuointi vie kymmenen tuntia”

Ukraina tarvitsisi rintamalle uusia sotilaita, mutta venäläisten maamiinat aiheuttavat jatkuvia tappioita. Moni kotimaataan puolustava sotilas on menettänyt räjähteiden vuoksi raajojaan. Asiasta kertoo CNN.

Aiemmin tarkka-ampujana toiminut Aleksandria Savka menetti vasemman jalkansa astuttuaan maamiinaan Zaporizhzhian rintamalla. Hänen mukaansa alue on levällään maamiinoja ”kuin lumihiutaleita keväällä”.

Savka kertoo venäläisten vahvasta tulivoimasta, jonka ansiosta evakuointi oli hankalaa.

– Rehellisesti sanottuna olimme valmiita kuolemaan. Hyökkäykset tulivat niin lähelle, Savka toteaa.

Savka kuitenkin selvisi. Hän on parhaillaan kuntoutuksessa raajojaan menettäneille tarkoitetussa keskuksessa, jota rahoittaa muun muassa amerikkalainen hyväntekijä Warren Buffett. Keskuksen potilaista 80 prosenttia on sotilaita.

Iso osa raajojen menetyksistä johtuu siitä, että haavoittuneita ei saada evakuoitua niin kutsutun ”kultaisen tunnin” aikana, jolloin raajat olisivat vielä pelastettavissa.

– Sotilaita evakuointi kestää jopa kymmenen tuntia, koska venäläiset tulittavat lääkintämiehiämme. Kun he viimein saapuvat lääkintäkeskukseen, on meidät leikattava [raajat] ylempää kiristyssiteiden vuoksi, kertoo keskuksen johtaja Olga Rudneva.

Eturinjan sotilaiden tilannetta ei auta se, että ammuksista on huutava pula. Eturinjassa taistelevan Mykolan mukaan tilanne on katastrofaalinen. Osasyyllisenä on Yhdysvaltain edustajainhuone, jossa republikaanien sisäinen kaaos on estänyt uuden apupaketin hyväksymisen.

– Tykistölle ja panssarivaunuille ei riitä ammuksia, ja itse tykistöstäkin ja panssarivaunuistakin on pulaa, Mykola manaa.

Mykolan yksikön on täytynyt jopa ostaa oma kranaatinheittimensä itsepuolustusta varten, koska asevoimilla ei ollut mitä antaa. Sitäkään varten ei tosin ole kranaatteja.

Vaikeuksista huolimatta Savka haluaa palata rintamalle. Hänen mukaansa puolustussota Venäjää vastaan on yhteinen, ja kaikkien on taisteltava yhdessä. Kukaan ei halua lapsiensa joutuvan taistelemaan samaa sotaa, joka alkoi Venäjän hyökkäyksestä Krimille ja Itä-Ukrainaan vuonna 2014.