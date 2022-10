Hyökkääjän jättitappiot: 950 venäläisen väitetään kaatuneen päivässä

Venäjä on menettänyt kahdeksan kuukautta kestäneessä sodassa 71 200 sotilasta, Ukrainan pääesikunta arvioi sunnuntaina. Asiasta uutisoi Kyiv Independent. Viimeisen viikon aikana Venäjä on menettänyt 300-500 miestä päivässä, ja viimeisen 24 tunnin aikana kaatuneiden määrä on ollut jopa 950, pääesikunta sanoi sunnuntaiaamuna.

Suurimmat tappionsa viimeisen vuorokauden aikana Venäjä on Ukrainan mukaan kärsinyt Donetskin ja Lymanin suunnilla.

Miestappioiden ohella Venäjä on myös menettänyt runsaasti kalustoa ja aseita. Ukrainan mukaan Venäjä on menettänyt muun muassa 2 672 panssarivaunua, 1 724 tykkiä, 197 ilmatorjuntajärjestelmää ja 274 lentokonetta. Luvut ovat Ukrainan pääesikunnan alustavia arvioita.

Sodan keskeisiä tapahtumia viikonloppuna ovat olleet Venäjän keskisen sotilaspiirin komentajan Aleksander Lapinin erottaminen sekä Venäjän Mustanmeren laivastoa vastaan miehittämättömillä veneillä tehty isku.

Ukrainan sotaa seuraavaa yhdysvaltalainen Institue for the Study of War-ajatushautomo ei ole toistaiseksi pystynyt vahvistamaan Lapinin erottamista, mutta pitää jo uutisointia mahdollisena osoituksena siitä, ettei Kreml hallitse julkista narratiivia. Useat julkisuudessa ahkerasti esiintyvät sotahaukat, kuten Tšetšenian presidentti Ramzan Kadyrov ja Wagner-ryhmän perustaja Jevgeni Prigozhin, arvostelevat jatkuvasti Venäjän armeijan komentajia, minkä kaventaa valtionjohdon liikkumatilaa, ISW arvioi.

Riippumatta siitä, pitävätkö tiedot Lapinin erottamisesta paikkansa, ISW jatkaa, merkitsee se sotaisempien ”silovikkien” päässeen julkisuudessa ja mediassa niskan päälle.