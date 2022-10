Venäjän komentaja Ukrainassa sai potkut

Venäjän asevoimien kenraalieversti Aleksander Lapinin kerrotaan saaneen potkut.

Lapin toimi Venäjän keskisen sotilaspiirin komentajana. Asiasta uutisoivan Insiderin mukaan Venäjän puolustusministeriö ei ole vahvistanut tietoa. Lapinin seuraajaa ei ole myöskään ilmoitettu.

Venäjän suurimman sotilaspiirin komentajana Lapin oli mukana suunnittelemassa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Wagner-palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni Prigožin ja tšetšeenialueiden johtaja Ramzan Kadyrov ovat arvostelleet Lapinia ja hänen johtamistaan voimakkaasti. Heidän mukaansa Venäjälle tärkeän Lymanin kaupungin menettäminen oli Lapinin syytä.

Lapinin kerrotaan saaneen raivokohtauksia ja uhanneen rintamalta vetäytyneitä reserviläisiä aseella. Hänen toiminnastaan tehtiin kantelu Venäjän sotilassyyttäjälle.

King’s Collegen sotilasasiantuntija Rob Leen mukaan Lapinin erottaminen tarkoittaa sitä, että kaikki Venäjän hyökkäyksen alkuvaihetta johtaneet komentajat ovat vaihtuneet.

Lapin's removal means that all 5 of Russia's senior commanders (commanders of Russia's four primary military districts and the VDV) who led the invasion of Ukraine in February have been relieved. https://t.co/3x2QOClt2h

— Rob Lee (@RALee85) October 29, 2022