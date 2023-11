Hyökkääjän harhautusoperaatio meni pahasti mönkään etelässä – 76 sotilasta kuoli

Marraskuun alussa 76 venäläistä sotilasta kuoli Etelä-Ukrainan Hersonin alueella Ukrainan asevoimien iskussa, kertoo runsaasti sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana julkaissut suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU.

Venäläisten komentajien kerrotaan käyttäneen 35. moottoroituun kivääriprikaatiin kuuluvien kahden pataljoonan etenemistä 10. marraskuuta harhautustoimena, jonka avulla haluttiin johtaa Ukrainan joukkoja harhaan.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on kiinnittänyt huomiota asiaan viestipalvelu X:ssä. Hän viittaa VChK-OGPU:n lähteeseen, jonka mukaan venäläispataljoonien käskettiin marssia Hola Prystanin alueelle, joka sijaitsee Hersonin kaupungin lounaispuolella Venäjän miehittämällä Dnepr-joen vasemmalla rannalla.

Venäläisten sanotaan halunneen peittää oikeat aikomuksensa kyseisen harhautusliikkeen avulla.

– 1. moottoroitu kivääripataljoona lähti liikkeelle kohti Hladkivkan aluetta kahdessa eri kolonnassa ilman kunnon varusteita. Hladkivkassa Ukrainan asevoimat kuitenkin iski molempiin kolonniin, minkä seurauksena 76 sotilasta sai surmansa, VChK-OGPU kertoo.

Hladkivka sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Ukrainan hallitsemalta puolelta Dnepr-jokea.

– Uhrien lukumäärästä päätellen tämä oli todennäköisesti HIMARS-isku, Chris Owen arvelee.

Ukrainalaisten sanotaan vahvistaneen asemiaan Dneprin itäisellä eli vasemmalla rannalla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainan eteläisen sotatoimialueen tiedottaja Natalja Humenjukin mukaan alustavasti voidaan sanoa laajuuden vaihtelevan 3–8 kilometrin välillä riippuen alueen maantieteestä ja maastosta. Hän kertoo, että venäläisten kranaatinheittimet eivät enää yllä oikealle rannalle. Humenjukin mukaan Venäjän miehittämällä vasemmalla rannalla on kymmeniätuhansia venäläissotilaita.

1/ 76 Russian soldiers are reported to have been killed in a Ukrainian attack in the Kherson region after being used as bait – or 'living targets' – by their commanders. The incident, probably a HIMARS strike, is reportedly being hushed up by the Russian military. ⬇️ pic.twitter.com/TYxnb7oJ3e

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 19, 2023