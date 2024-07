Hyökkääjän alus havaittiin nyt Georgiassa – ”voi olla uusi piilopaikka”

Venäjän laivaston alus on telakoitunut ensimmäistä kertaa satamaan Ochamchiressä. Se sijaitsee Georgiaan kuuluvalla Abhasian separatistialueella, joka on Venäjän hallinnassa.

Paikallinen Venäjän tukema hallinto on aikaisemmin väittänyt, että Venäjän laivasto perustaisi satamaan pysyvän tukikohdan.

Satamassa on jo useita pieniä FSB:n partioveneitä. Tämä on kuitenkin ensimmäinen merkittävä Venäjän laivaston alusvierailu väitteiden esittämisen jälkeen, kertoo merisodankäynnin ja sukellusveneiden asiantuntija H.I Sutton Naval News -sivuston artikkelissaan.

Kyseessä on tuki- ja pelastusalus, joka osallistuu aktiivisesti Venäjän käymään hyökkäyssotaan Ukrainassa.

– Tämä on kiistanalainen toimi, koska satama on Georgiassa, mikä saattaa tarkoittaa Georgian tuomista mukaan Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan, Sutton sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä voisi mahdollisesti käyttää satamaa turvapaikkana muun muassa Ukrainan meridronejen hyökkäyksiä vastaan.

– He voisivat jopa käyttää turvallista tukikohtaa taistelutehtävien suorittamiseen. Ukrainan vaihtoehdot tulevat olemaan monimutkaisia. Satama sijaitsee Georgian alueella, vaikka se on Abhasian separatistien hallinnon alla.

Moskovan aloitettua täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainassa Venäjän laivasto hallitsi Mustaamerta. Sen ensisijainen tukikohta oli Sevastopolissa miehitetyllä Krimillä. Sittemmin se on menettänyt huomattavan määrän sota-aluksia. Ukraina on iskenyt Sevastopoliin meridroneilla, lennokeilla ja ohjuksilla. Tämän seurauksena suurin osa laivaston kalustosta on siirretty Novorossijskiin. Ukrainan asevoimien uhka on kuitenkin ulottunut myös sinne.

– Ochamchire voisi siis tarjota poliittisesti monimutkaisen piilopaikan Ukrainan joukoilta, Sutton toteaa.

Georgia itsenäistyi Neuvostoliiton romahduksen jälkeen ja menetti sekä Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden hallinnan. Venäjä tunnusti ne itsenäisiksi valtioiksi elokuussa 2008 lyhyen sodan päätyttyä. Venäjän ohella vain kourallinen maita on tunnustanut alueiden itsenäisyyden.