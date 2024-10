– Etelässä Ukrainan puolustusvoimat vastustavat noin 200 000 venäläistä sotilasta, eteläisten puolustusvoimien tiedottaja Vladyslav Voloshyn Ukrinformin mukaan.

Voloshyn selvensi, että vihollinen jakaa joukkojaan etulinjan jokaiselle osalle suunnitelmiensa mukaisesti

– Joillakin alueilla se lisää ponnistelujaan, kun taas toisilla se on puolustamassa. Hän huomautti, että tiedustelutiedot osoittavat, että vihollinen ei ole vielä muodostanut ryhmittymää suorittamaan hyökkäysoperaatioita.

Voloshynin mukaan Ukrainan asevoimat suorittavat vakautusoperaatiota lähellä Levadnen kylää, jonne vihollinen on tunkeutunut.

– Heillä ei ole suuria edistysaskeleita. Vain muutama päivä sitten vihollinen onnistui osittain tunkeutumaan lyhyen matkan linnoituksen lähellä Levadnen kylää. Nyt Ukrainan asevoimat suorittavat operaatiota tilanteen vakauttamiseksi. Eli vihollisella ei sinänsä ole edistystä, hän sanoi.

Voloshyn lisäsi, että Levadnen kylä on lähellä Velyka Novosilkaa. Hän korosti, että ”tämä on tärkeä risteys Donetskin alueen eteläosassa, ja itse asiassa se on raja Dnipropetrovskin alueen kanssa”. Siksi Ukrainan puolustusvoimat tekevät hänen mukaansa kaikkensa estääkseen vihollisen etenemisen.