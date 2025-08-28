Verkkouutiset

Ukrainalainen sotilas. AFP / LEHTIKUVA / OLEG PETRASIUK

Hyökkääjä muutti taktiikkaa, nyt isketään joka suunnasta

Venäjän joukoilla sanotaan olevan paikoittain kuusinkertainen ylivoima Itä-Ukrainan Lymanin suunnalla.
Venäjän joukot muuttivat äskettäin taktiikkaa ja keräävät nyt joukkoja hyökätäkseen Ukrainan asemiin pienissä ryhmissä useista suunnista, kertoo Itä-Ukrainan Lymanin suunnalla toimivan ukrainalaisen prikaatin tiedottaja.

Asiasta kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Tiedottaan mukaan Venäjän joukoilla on joillakin Lymanin suunnan alueilla kuusinkertainen ylivoima Ukrainan joukkoihin nähden.

Eräs ukrainalainen aliupseeri kertoo, että venäläiset yrittävät ohittaa puolustajan etuasemat soluttautuakseen syvemmälle puolustuslinjaan.

Hänen mukaansa Venäjän joukot käyttävät valokuitukaapelilla ohjattavia FPV-droneja häiritäkseen Ukrainan huoltoyhteyksiä. Lisäksi hyökkääjä käyttää Shahed-lennokkeja iskeäkseen etulinjan kaupunkeihin.

ISW:n mukaan Venäjän joukot ovat jatkaneet hyökkäysoperaatioitaan Lymanin suunnalla, mutta hyökkääjän etenemisestä ei ole vahvistettuja tietoja.

