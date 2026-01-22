Vladimir Putin lupaa jäädytetyistä varoista rahaa rauhanneuvostoon

Venäjän Vladimir Putin yrittää vauhdittaa Yhdysvaltain Donald Trumpin lanseeraamaa rauhanneuvostohanketta lupaamalla sen kautta rahaa Ukrainan jälleenrakentamiseen. Putin ilmoitti keskiviikkona, että Venäjä on valmis käyttämään osan Yhdysvalloissa jäädytetyistä Venäjän valuuttavarannoistaan Ukrainan alueiden jälleenrakentamiseen rauhansopimuksen solmimisen jälkeen.

Puheessaan Venäjän presidentinhallinnon turvallisuusneuvostolle Putin sanoi, että jäädytettyjä varoja on Yhdysvalloilla noin kuusi miljardia dollaria. Sanojaan tehostaakseen Putin lupasi että Venäjä voisi siirtää jäädytetyistä varoista rauhanneuvostolle miljardin jo ennen kuin lopullista päätöstä neuvostoon osallistumisesta on edes tehty. Putin sanoi, että mahdollisuudesta keskustellaan Yhdysvaltain hallinnon edustajien kanssa. Asiasta kertoo Moscow Times.

Miljardi dollaria on samalla summa, jonka Donald Trump on ilmoittanut mukaan kutsutuille osallistujavaltioille pääsymaksuksi rauhanneuvostoonsa. Venäjä on yksi kutsutuista, samoin Suomi. Kutsun ovat tähän mennessä enemmän tai vähemmän hyväksyneet Argentiina Armenia, Azerbaidžan, Bahrain, Valko-Venäjä, Egypti, Unkari, Indonesia, Israel, Jordania, Kazakstan, Kosovo, Marokko, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Turkki, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Uzbekistan ja Vietnam. Siitä ovat kieltäytyneet ainakin Ranska, Norja, Slovenia ja Ruotsi. Moni valtio on myös saanut kutsun, muttei ole vastannut vielä. Näihin lukeutuvat ainakin Australia, Kiina, Ukraina, Saksa, Italia ja Suomi. Britannia ilmoitti torstaina jäädyttävänsä harkinnan, koska Vladimir Putin osoitti kiinnostuksensa.

Trumpin puheissa rauhanneuvosto on alun perin ollut ”Gazan rauhanneuvosto”, mutta sen peruskirja tarjoaa laajemman toimintamandaatin. Puhuessaan keskiviikkona maailman talousfoorumissa Davosissa Trump sanoi, että ei yritä korvata neuvostollaan YK:ta, mutta toivoi että YK pystyisi tekemään enemmän.

Venäläisia varoja on jumissa Belgian Euroclearissa monin verroin enemmän; noin 200 miljardia dollaria. Länsimaat jäädyttivät näintä Venäjän valtion keskuspankin sijoitusvaroja ulkomailla talvella 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Nämä varat ovat perinteisesti vaikuttaneet olevan Venäjälle kipeä paikka, ja suunnitelmat niiden vapauttamisesta Ukrainan tueksi ovat herättäneet Venäjällä äänekkäitä vastareaktioita. Varoja kohtalosta ja käyttömekanimista Ukraina tueksi ei Euroopassa ole toistaiseksi pystytty saavuttamaan yksimielisyyttä.